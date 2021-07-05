Возле Кызылорды упал самолет

Фото: МЧС

КЫЗЫЛОРДА 4 ИЮЛЯ - Самолет Ан-2 упал недалеко от Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 4 июля около 7 часов утра в 12 километрах от села Караултобе Кызылорды. Как сообщили в МЧС РК, при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2.

Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу. По предварительным данным, состояние расценивается как удовлетворительное", - рассказали в ведомстве.

Самолет принадлежит ТОО "Илиса".

Комитет гражданской авиации сообщил, что 4 июля, в 07.50, поступила информация о падении воздушного судна Ан-2, регистрационный номер UP-A0135, в зоне неконтролируемого воздушного пространства. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. На борту находилось 2 человека, жертв нет, пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Эксплуатантом воздушного судна является ОЮЛ в форме ассоциации "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА). По данному факту создана комиссия. Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование", - сообщили в КГА.

По факту аварийной посадки самолета Ан-2 линейным отделом полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

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