Фото: скриншот с видео

АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - Упавшее дерево повредило несколько автомобилей в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Медеуском районе Алматы, на улице Абдуллиных, на припаркованные автомобили упало большое дерево.

Видео с места происшествия опубликовано в паблике kris_p_original в Instagram.

Вчера в Алматы была гроза, прошел сильный дождь. 15-16 августа ожидается временами сильный дождь, 14-16 августа ожидается гроза.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства