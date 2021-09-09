АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 7 сентября 2021 года, в 19.34 (7 сентября 2021 года в 13.34 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 627 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 10,8. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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