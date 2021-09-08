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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

07.09.2021, 08:55 5968
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 6 сентября 2021 года в 21.00 (6 сентября в 15.00 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 354 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 20 километров.

 

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