Два землетрясения произошли в ночь на 5 сентября

АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - В ночь на воскресенье, 5 сентября, сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала два землетрясения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 сентября 2021 года в 23.52 и 23.55 по времени Нур-Султана зарегистрированы землетрясения. Эпицентр землетрясений расположен в 594 километрах и 603 километрах на юг от Алматы, на территории Китая", - говорится в сообщении сейсмологов.

Энергетический класс землетрясения - 11,5. Магнитуда - MPV 5,0. Глубина залегания очага - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет

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