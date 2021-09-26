Алматинские пожарные предотвратили взрыв газового баллона

АЛМАТЫ. 25 СЕНТЯБРЯ - 25 сентября, в 09.30, на пульт 101 ДЧС поступило несколько вызовов о загорании в районе барахолки. Первым позвонил мужчина, сообщивший, что горит его дом в Алатауском районе в микрорайоне Шапагат, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пожарные расчеты прибыли на место пожара через 7 минут. Было установлено, что горит открытым пламенем кровля с переходом на хозпостройку на общей площади 100 квадратных метров. Огонь угрожал перейти на соседний частный дом, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

Из горящего дома пожарные эвакуировали 50-литровый газовый баллон и таким образом предотвратили угрозу взрыва и дальнейшего распространения пожара. Пожар локализован в 09.53. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

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