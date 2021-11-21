В Акмолинской области разнорабочего придавило ковшом экскаватора

КОКШЕТАУ. 20 НОЯБРЯ - 19 ноября, в 14.48, в дежурную часть отдела полиции Аккольского РОП поступило сообщение от врача РБ о том, что в машине скорой помощи по пути в больницу скончался разнорабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что трагедия произошла во время проведения ремонтных работ. 52-летнего разнорабочего частного предприятия придавило ковшом экскаватора, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.