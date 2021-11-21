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В Акмолинской области разнорабочего придавило ковшом экскаватора

20.11.2021, 12:29 127198
КОКШЕТАУ. 20 НОЯБРЯ - 19 ноября, в 14.48, в дежурную часть отдела полиции Аккольского РОП поступило сообщение от врача РБ о том, что в машине скорой помощи по пути в больницу скончался разнорабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что трагедия произошла во время проведения ремонтных работ. 52-летнего разнорабочего частного предприятия придавило ковшом экскаватора, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда". 
 
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

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После взрыва газового баллона в Шортанды скончался ребенок

21.11.2021, 13:48 7966
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - В больнице Нур-Султана скончался 12-летний мальчик, который пострадал в результате взрыва газового баллона в Шортанды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мальчик получил 70%-ные ожоги тела. Он находился в реанимации с момента госпитализации. Вечером 20 ноября у ребенка остановилось сердце, сообщили в управлении здравоохранения столицы. Он стал четвертой жертвой ЧП.

В больнице остаются еще трое детей, пострадавших при взрыве, их состояние оценивают как стабильное.
 
16 ноября в поселке в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек.
 
Было заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
 

В Алматы в торговом доме произошел пожар

20.11.2021, 16:06 110269
В Алматы в торговом доме произошел пожар
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 20 НОЯБРЯ - 20 ноября, в 13.45, пожарные расчёты выехали по повышенному рангу вызова в торговый дом "Аксай", где горели бутики на первом и втором уровнях на площади 150 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Были введены 3 универсальных ствола и один лафетный ствол, задействовано 3 звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления. В 14.05 пожар был локализован, 14.12 ликвидирован, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
На момент пожара посетителей в торговом доме не было. Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами удалось отстоять остальные торговые площади торгового дома.
 

В одном из сел Туркестанской области в канализации нашли мертвого младенца

19.11.2021, 20:24 196750
ТУРКЕСТАН. 19 НОЯБРЯ - 16 ноября в полицию поступил сообщение о найденном в канализации теле новорожденного, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Младенца нашли в Сайрамском районе селе Аксукент, сообщает otyrar.kz.
 
Полицейские нашли роженицу. Ею оказалась местная жительница. Молодая женщина призналась, что накануне с ней произошло нечто странное - из нее "что-то выпало", когда она ходила в туалет. Она также сообщила, что даже не подозревала о своей беременности.
 
Оказалось, что у подозреваемой диагностировано психическое заболевание, она состоит на учете и периодически получает лечение. В ходе расследования полицейские узнали, что у нее есть парень, который, несмотря на ее заболевание, хочет оформить с ней официальные отношения.
 
Установлено также, что младенец родился преждевременно и был уже мертворожденным. Тем не менее в полиции возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Проводятся необходимые следственные действия.
 
Напомним, 18 октября в Шымкенте в мусорном контейнере обнаружили мертвого младенца. 3 октября в Индерском районе Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка.
 

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