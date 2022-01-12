В Алматы террористы предприняли несколько попыток выйти в прямой эфир телеканалов – Абаев

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НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ – В Алматы террористы осуществили несколько попыток выйти в прямой эфир телеканалов, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Захватчики действовали профессионально. Прежде всего, они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в городе Алматы. Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню "Коктобе", - заявил Абаев в эфире гостелеканала "Хабар 24" .

Кроме того, по его данным, бандитами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. "На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали все входы и выходы", - сообщил Абаев.





Он отметил, что террористы по городу передвигались по оптимальным маршрутам, "по всей видимости, использовалась собственная связь".

На данный момент известно о 18 погибших сотрудников полиции. В начале сил было недостаточно, переброска дополнительных сил осложнялась тем, что напряженность сохранялась одновременно в нескольких регионах страны. Все это сопровождалось массовыми погромами, мародерством, избиением жителей, охранников, женщин и стариков", - добавил он.

Как стало известно, в результате операции все административные здания города очищены от террористов, многие боевики ликвидированы и задержаны. Сейчас их личности устанавливаются.

Прорабатываются различные версии и принадлежности их к экстремистской организации. Просим алматинцев по-прежнему ограничиваться в передвижениях, сейчас ведется поиск и розыск остатков бандитов. Сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших", - сказал Абаев.

В заключение он призвал казахстанцев вместе вернуть Казахстан к нормальной жизни.