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В Алматы рухнул башенный кран

23.01.2022, 11:42 41896
Фото: скриншот из Instagram/est_kto_doma
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - Утром в воскресенье, 23 января, в Алматы на строительной площадке жилого комплекса "Навои" рухнул башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, был сильный шум, после чего люди начали кричать "Скорая, скорая!". 
 

Значит, есть пострадавшие или жертвы", - написали в соцсетях.

 
Авторы публикации уточнили, что строительный объект принадлежит компании RAMS Qazaqstan.
 
По данным очевидцев, на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. На момент публикации материала комментариев от департамента по чрезвычайным ситуациям не поступило.

 

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Пропавший в Атырау накануне ребенок найден погибшим

23.01.2022, 22:01 13161
Пропавший в Атырау накануне ребенок найден погибшим
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 22 января - Спасатели обнаружили тело пропавшего в Атырау девятилетнего мальчика в реке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщалось ранее, ребенок пропал вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребенок вернулся, а старший - нет.
 
Вечером того же дня к поискам приступили полицейские, а в 05:30 к ним присоединились спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски, сообщает "Мой Город".
 
Вечером 23 января стало известно, что тело ребенка нашли в реке спасатели.
 

Тело мальчика нашли в середине канала Перетаска. С утра водолазы осуществили несколько спусков в воду", - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.

 

В горах Алматы произошло землетрясение

23.01.2022, 18:00 25871
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В горах Алматы казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ МЧС РК" 23 января 2022 года в 16 час 01 минуту 45 секунд по времени Алматы (23 января 2022 года в 10 час 01 минуту 45 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении ведомства.

 
Эпицентр землетрясения был расположен в 9,9 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.1. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д. 
 
Глубина 10 км. Сведения по ощутимости - по шкале МСК -64 в ущелье Алма-Арасан - 2 балла 
 
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная, уточнили в ДЧС Алматы. Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.
 
По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не было выявлено.
 

Почти сутки в Атырау ищут пропавшего ребенка

23.01.2022, 13:40 39386
Почти сутки в Атырау ищут пропавшего ребенка
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 23 ЯНВАРЯ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области ищут пропавшего 9-летнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ведомства сообщили, что ребенок вышел погулять днем в субботу, 22 января, и домой не вернулся. 
 

В микрорайоне "Балыкшы" по улице Абая мальчик 2013 г.р. вышел на улицу погулять и не вернулся домой. Поиски силами полиции результата не дали", - рассказали в ДЧС.

 
После этого 23 января в 5.30 утра полиция Атырауской области обратилась к силам ДЧС.
 
Сейчас спасатели ведут поиски пропавшего мальчика в микрорайоне "Балыкшы", а в канале Перетаска работают водолазы. В поисках задействовали 17 сотрудников ДЧС Атырауской области и три единицы техники.
 
Имеющих какую-либо информацию о пропавшем ребенке просят позвонить по номерам 112 или 102.
 

В результате обрушения крана в Алматы скончался мужчина

23.01.2022, 12:14 41171
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В Алматы в результате обрушения башенного крана скончался 49-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию о падении крана подтвердили в городском акимате.
 

23 января в 10.40, Ауэзовский район, улица Навои, ЖК "NAVOI 3.0". Подрядная компания ТОО "Мирас констракшн" взяла в аренду башенный кран вместе с крановщиком у ИП Star Rent. 

 
В результате крановщик Маинов Б.С. 1973 года рождения получил травму, несовместимую с жизнью, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Причина падения крана - неисправность в конструкции", - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.
 
Проводится расследование. В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Ранее стало известно, что в Алматы на стройке рухнул башенный кран, о пострадавших информации на тот момент не было.
 
Отметим, что горожане стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Так, в начале августа в редакцию поступило письмо от жителей центра города, в котором они перечисляют проблемы, вызванные уплотнительной застройкой. В списке оказались перебои с коммуникациями, сложности с парковкой и зловонная мусорка под окнами.
 
Хаотичная застройка "человейниками" ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. На месте "новоиспеченных" ЖК, как правило, наблюдается скопление автотранспорта, что в свою очередь ведет к обострению экологических проблем и, как следствие, к росту респираторных и онкологических заболеваний среди местных жителей.
 

Город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанным с ним транспортным коллапсом, катастрофически сказывающимся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат мажилиса РК Андрей Линник.

 
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
 
Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
 

В Шымкенте рабочий погиб из-за обрушения бетонного потолочного перекрытия

22.01.2022, 20:31 54041
ШЫМКЕНТ. 22 ЯНВАРЯ - В Шымкенте на рабочего обрушилось потолочное перекрытие из бетонных плит, сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 22 января в полдень на территории бывшей овощной базы площадью 400 квадратных метров при строительстве торгового дома, информирует otyrar.kz.
 
На место происшествия выехало оперативно-спасательное подразделение в составе шести спасателей и сотрудников городского ДЧС.
 
В результате обрушения бетонного потолочного перекрытия скончался на месте наемный рабочий 1985 года рождения, уроженец Туркестанской области Сарыагашского района. Его тело из-под завала извлекли спасатели ДЧС.
 
Как сообщалось ранее, в Уральске бетонщик ТОО Magna Tech упал с третьего этажа строящейся многоэтажки и разбился насмерть. 
 

Двухлетнюю девочку избили в детсаду Нур-Султана

22.01.2022, 13:50 60146
Двухлетнюю девочку избили в детсаду Нур-Султана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В детском саду Нур-Султана жестоко избили двухлетнюю девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

12 января 2022 года я забрала ребенка из частного детского сада "Алан", расположенного на улице Рыскулбекова, 15. Забрав ребенка из садика, я ужаснулась. Увидела синяки на предплечье, кистях рук. Самое ужасное - следы от удушья на шее, которые я до сих пор не могу забыть", - рассказала в Instagram мама пострадавшего ребенка.



Дело откладывают, как могут. Следователь сказал, что повреждения не средней и не тяжелой степени, ребенок жив, с ним все нормально", - заявила женщина. 

 
По ее словам, на воспитателя детского сада завели уголовное дело, но оно пока никуда не двигается. 

 

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

 
Ранее сообщалось, что воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика. 

После инцидента департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматы сообщил, что в городе все детсады будут проверены на  соответствие стандартам образования. 

Причиной проверки стали участившиеся инциденты с избиениями детей. Так, 27 декабря попало в соцсети видео зверского обращения с воспитанниками детсада в Алматы.

Позже стало известно, что избивавшая детей воспитательница покончила с собой.

 

В Алматинской области женщина нашла гранату в туалете

21.01.2022, 20:10 71601
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ЯНВАРЯ - В Алматинской области при очистке общественного туалета женщина нашла похожий на гранату предмет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Найденное спецсредство в действительности оказалось гранатой, используемой правоохранительными службами. В настоящее время проводится проверка происхождения указанной гранаты в биотуалете общего пользования", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 287 части 3 УК РК.
 

Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы

20.01.2022, 19:42 138006
Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Обнаружены места тайного захоронения боевиков, погибших в массовых беспорядках и террористической атаке на Алматы. Об этом корреспонденту KAZAKHSTAN TODAY сообщили в департаменте полиции (ДП) города. 
 
Представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек проинформировала, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что речь идет об обнаружении мест захоронения тел, которые забрали без проведения вскрытия. Их личности установлены. Судебно-медицинские экспертизы будут проведены в строгом соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РК.
 
Ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов рассказал, что в дни беспорядков было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похитили неизвестные. 
 

Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой", - сказал Канат Таймерденов. 

 
 

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