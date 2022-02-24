В Семее у новой многоэтажки рухнула часть фасада

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Состояние дома в строящемся микрорайоне обсуждает уже весь город. Его отделка не выдержала непогоды и рухнула с высоты 10-го этажа. Был страшный грохот, рассказывают местные. Только чудом никто не пострадал - вечером в это время многие уже были дома. Теперь боятся ходить поблизости и ставить машины, сообщает телеканал КТК.
Нет детской площадки. В основном дети играют возле подъездов. Здесь ставят же машины - и просто чисто по счастливой случайности… Вот это то, что падало. Оттуда упало на козырек, и вот этот козырек спас", - говорит местная жительница Татьяна Жумагулова.
Сообщается, что здание возвели всего пять лет назад. А стены, говорят жильцы, уже трещат по швам как снаружи, так и внутри. Люди заделывают щели как могут, ведь дома маленькие дети.
У нас везде трещины. Сильные ветра, дует. Все время дверь вот так ходуном ходит. В доме как бы дети маленькие, трое детей. Поэтому хотелось бы, чтобы застройщики устранили эти неполадки", - сказала Дарина Мухамеджанова.
По словам чиновников, специальная комиссия должна решить, кто и в какие сроки восстановит фасад. Всю информацию уже передали специалистам.
Этот дом был построен в 2017 году. Срок гарантии был три года. На сегодняшний день, так как срок гарантии истек, нами заявление принято от жильцов и направлено в ГАСК", - проинформировала и. о. руководителя отдела строительства акимата Семея Салия Жумабаева.
Люди шокированы этой новостью. Теперь они сами взялись изучать, из чего строили их дом и почему он осыпается. Жильцам еще несколько лет платить ипотеку, и перспектива оказаться погребенными под обломками фактически нового жилья их явно не устраивает. Застройщики, правда, обещали отремонтировать обвалившийся фасад. Но жители уверены: дом облицован так, что надолго ремонта не хватит, говорится в сюжете.