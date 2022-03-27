Огромная яма после дождя: в Актау провалился асфальт

ТАЛДЫКОРГАН. 25 МАРТА - В селе Шамалган Карасайского района Алматинской области задержали мужчину, который, привязав веревкой за шею к багажнику собаку, возил ее по улицам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео инцидента появилось в соцсетях и вызвало огромное возмущение пользователей.

Позже стало известно, что водителя внедорожника задержала районная полиция.

Водитель внедорожника Toyota 4 Runner, который оказался 56-летним местным жителем, был задержан и доставлен в районную полицию", сообщает Instagram-паблик angry_taldyk .





Мужчина рассказал, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населенного пункта", - пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что показания задержанного проверяются. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение.





Однако пользователи отмечают, что погибшее животное можно было засунуть в мешок и захоронить, а не возить по всем поселку, травмируя психику прохожих.





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Ранее в Актау живодер устроил сафари на собак, однако в полиции заявили, что водитель не нарушил ни одной статьи Административного и Уголовного кодексов РК.



