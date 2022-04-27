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В Атырау подростка избили в школьном туалете

26.04.2022, 20:01 6336
В Атырау подростка избили в школьном туалете
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 26 АПРЕЛЯ - Инцидент произошел 25 апреля в школе-гимназии № 36, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила руководитель городского отдела образования Феруза Шангереева, в этот день между двумя учениками 10-го и 11-го класса возник конфликт, который продолжился в школьном туалете и перерос в драку. Десятиклассник избил второго мальчика, а рядом с ними находились шесть учеников 9-го и 11-го классов, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Со всеми участниками конфликта и их родителями была проведена разъяснительная работа. Сейчас эти дети находятся под строгим контролем. Директор учебного заведения привлечен к ответственности. В будущем воспитательный процесс этой школы будет находиться под строгим наблюдением", - рассказал Феруза Шангереева.

 
Директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов сообщил, что 25 апреля в 17.30 в приемное отделение медицинского учреждения с травмами поступил пациент. Он был госпитализирован в отделение отоларингологии.
 

Пациенту оказали медицинскую помощь. Однако в связи с тем, что ему не требовалась экстренная операция, и с тем, что в области нет челюстно-лицевого хирурга, было решено направить пациента к специалистам из ЗКО. Ему должны были провести плановую операцию в течение 7 - 10 дней. Однако родители пациента добровольно написали расписку и самостоятельно повезли ребенка в ЗКО", - сообщил Нуркабыл Айтмухамбетов.

 

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Появились подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области

26.04.2022, 18:52 7106
Появились подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области
Фото: Telegram-канал Baza
УЛЬЯНОВСК. 26 АПРЕЛЯ - Ранее сообщалось, что в российском Ульяновске неизвестный застрелил из ружья двоих детей и няню в детском саду, а после застрелился сам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщалось также, что возможный стрелок - 68-летний россиянин Александр Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была устроена стрельба, зарегистрировано на него. 
 
Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружье и уехал на своей "Ниве". Позже полиция обнаружила тело Александра Дронина на свалке недалеко от поселка. 
 
Как выяснилось, 26-летний Руслан Ахтямов собирался пристреливать ружье вместе с Александром. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад "Рябинка", где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил жизнь самоубийством.
 

Стрельба в детском саду: неизвестный убил двоих детей и женщину в Ульяновской области

26.04.2022, 17:36 8231
Стрельба в детском саду: неизвестный убил двоих детей и женщину в Ульяновской области
Фото: Telegram-канал Baza
УЛЬЯНОВСК. 26 АПРЕЛЯ - В российском Ульяновске неизвестный застрелил из ружья двоих детей и няню в детском саду, а после застрелился сам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По предварительным данным, возможный стрелок - 68-летний россиянин Александр Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была устроена стрельба, зарегистрировано на него. Пока точно опознать мужчину, совершившего нападения на детский сад, не удается из-за того, что после суицида у него оказалось обезображено лицо", - сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. 

 
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается. По предварительным данным, подозреваемый убил двух детей и нянечку, а после совершил суицид.
 
Ранее сообщалось, что акбулакский стрелок Игорь Дужнов, убивший пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы.


 

Жителя Нур-Султана подозревают в спаивании 13-летней девочки

26.04.2022, 12:52 10731
КОКШЕТАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области полицейские ведут расследование по факту склонения 13-летней девочки к употреблению спиртного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Акмолинской области выявлен факт вовлечения 13-летней жительницы одного из населенных пунктов Аккольского района в употребление одурманивающих веществ и неоднократном употреблении спиртных напитков. Предварительно установлено, что противоправные действия были совершены с 25 по 26 декабря 2021 года 34-летним жителем столицы", - сообщает Polisia.kz.

 
В настоящее время следственным отделом Аккольского РОП по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 133 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". 
 
Необходимо отметить, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
 

Гибель солдата-срочника в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны

25.04.2022, 14:27 23286
Гибель солдата-срочника в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны
Фото: кадр из видео/Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны РК прокомментировали расследование, связанное с гибелью в Жамбылской области рядового срочной службы Алибека Калбая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих", - заявил на брифинге замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. 

 
По его словам, при проведении судебно-медицинской экспертизы прижизненных травм и гематом на теле военнослужащего не обнаружено. 
 
Он также подчеркнул, что родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын. 

 
Бурамбаев сообщил, что тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей - в поселок Шапагат Мангистауской области его командиры. 
 
Он особо отметил, что следствием по делу о гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. 
 

Если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это", - подчеркнул Бурамбаев. 

 
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата и призвал СМИ проявить терпение и воздержаться от безосновательных оценок и комментариев относительно случившейся трагедии.
 
Напомним, 22 апреля текущего года в военном госпитале в поселке Гвардейский скончался вновь призванный рядовой срочной службы Алибек Калбай. Ему стало плохо во время построения.
 

Сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий в Кызылординской области

25.04.2022, 12:01 25446
Фото: ДЧС Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. 25 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 апреля 2022 года поступила информация: в период с 15.00 до 17.00 Жанакорганский район, поселок Жанакорган, в результате сильного ветра (порывы до 18 метров в секунду) произошли срывы кровель с пяти административных зданий и 2-этажного многоквартирного жилого дома", - проинформировали в департаменте.

 
По данным ДЧС, кровлю сорвало с 3-этажного здания средней школы № 51 на предварительной площади 500 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 2398 квадратных метров).
 
Также срыв кровли произошел с 2-этажного здания ветеринарной лаборатории района на площади 380 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 380 квадратных метров).
 
Также пострадали кровли 3-этажного здания районного акимата на площади 600 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 746 квадратных метров) и 3-этажного здания КГУ "Отдел финансов района" на площади 300 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 1780 квадратных метров).
 
У 2-этажного здания Жанакорганского аграрно-технического колледжа сорвало кровлю на площади 400 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 416 квадратных метров). 
 
Также во время стихии пострадал 2-этажный жилой дом - срыв кровли произошел на площади 210 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 490 квадратных метров). 
 
По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия МИО.
 
Жителей региона просят соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.
 

Десятки человек эвакуированы с подтопленных территорий в Туркестанской области после обильных осадков

25.04.2022, 10:23 28521
Десятки человек эвакуированы с подтопленных территорий в Туркестанской области после обильных осадков
Фото: МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Сарыагашском и Казыгуртском районах зафиксированы случаи подтопления улиц, дворовых территорий из-за выпавших осадков. Сотрудники ДЧС продолжают работы по откачке дождевой воды в целях недопущения подтопления жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района вода подтопила 53 двора, 18 домов, тойхану и 16 хозпостроек. С подтопленных территорий эвакуированы 50 человек, все отправлены в дома родственников. Есть потери среди домашних животных, количество уточняется", - сообщили в пресс-служба акима Туркестанской области.


 
В регионе велась откачка воды с затопленных территорий. Районными пожарными частями и постами, местными сельскими акиматами была организована круглосуточная работа по отводу воды через водонасосы.
 

К работе от ДЧС привлечены 56 сотрудников, девять единиц техники, 11 мотопомп, а от МИО - 19 сотрудников, шесть единиц техники, две мотопомпы, до сих пор ведется откачка воды и очистка арыков. Кроме того, по фактам подтопления улиц и дворов запущена горячая линия акиматов районов, проводятся экстренные мероприятия при поступлении сообщений со стороны жителей", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в одном из районов Атырауской области объявлен режим ЧП из-за паводков.
 

В Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик

24.04.2022, 20:42 41331
В Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик
Фото: ДЧС Карагандинской области
БАЛХАШ. 24 АПРЕЛЯ - В городе Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, 23 апреля в 23.21 поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем продуктовом магазине "Минимаркет" на улице Абая и расположенной вблизи автомашины "Газель". 
 

Происходило горение деревянной обрешетки кровли, оконных и дверных блоков, перегородок, товарно-материальных ценностей и холодильного оборудования в отдельно стоящем мясном павильоне, а также сгораемых частей автомашины "Газель", - проинформировали в ведомстве.


 
Сообщается, что автомашина сгорела полностью. Кроме того, произошел взрыв газового оборудования, установленного в автомашине.
 
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 00.22.
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 

В Алматинской области насмерть сбили женщину с двумя детьми

24.04.2022, 16:03 42351
В Алматинской области насмерть сбили женщину с двумя детьми
Фото: @police_almobl

ТАЛДЫКОРГАН. 24 АПРЕЛЯ - Вблизи Талдыкоргана случилось дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть троих пешеходов, двое из них дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Установлено, что в селе Карабулак 19-летний водитель Audi-80, следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба Алматинской области.

По данным ДП области, по факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345, часть 4, УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель задержан и водворен под стражу, его автомашина изъята и помещена на спецстоянку.

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