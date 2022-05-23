Спецкомиссия подсчитывает ущерб от взрыва в Шымкенте

Фото: Otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - Специальная комиссия подсчитывает ущерб от взрыва возле областного перинатального центра в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Известно, что от взрывной волны пострадал не только многоэтажный дом, легковые автомобили, а также здание областного перинатального центра и дорогостоящее медицинское оборудование", - сообщает "Хабар 24".
Отмечается, что рядом с местом взрыва находилась реанимация. Там лежали недоношенные дети. Один из тройни погиб. За несколько часов до трагедии мать потеряла и другого ребенка.
Семьям погибших, а их оказалось трое, акимат окажет материальную помощь. Среди погибших охранник роддома и сотрудник строительной компании, который в составе бригады делал там капитальный ремонт", - сообщил руководитель управления общественного здоровья Марат Пашимов.
Врачи продолжают бороться за жизни и других пострадавших. Среди них сотрудники перинатального центра: санитарки, медсестра, а еще мужчина, который пришел в роддом наладить интернет.