В Актау рабочего насмерть придавило стеной

Фото: Lada.kz
АКТАУ. 8 ИЮНЯ - В 23-м микрорайоне Актау рабочего насмерть придавило стеной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Lada.kz, на месте происшествия сотрудники ГКП "КЖСА" на погрузчике проводили ремонтные работы на теплосети у здания антикоррупционной службы в 23-м микрорайоне. В один момент расположенная рядом кирпичная стена рухнула прямо на одного из коммунальщиков.
По информации ДЧС региона, на вызов выехали 17 спасателей. Они извлекли из-под завалов мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи.
В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что мужчина погиб в реанимационном отделении.
Как известно, погибший - работник ГКП "КЖСА" 1978 года рождения.