Сообщение о минировании Алматинского горсуда оказалось ложным - ДП Алматы

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АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - В здании Алматинского горсуда завершен поиск якобы заложенного взрывного устройства. Сообщение о минировании оказалось ложным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поступило анонимное сообщение о якобы заминировании административного здания городского суда. В рамках мер первичного реагирования на такого рода сигналы по указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда и посетителей", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, в настоящее время поисковые мероприятия в здании горсуда на улице Казыбек би завершены. Информация о минировании оказалась ложной.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и привлечению его к уголовной ответственности", - проинформировала Азирбек.
Ранее сообщалось, что сегодня на почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами о заложенном взрывном устройстве.
Сообщение о минировании также поступило на электронный адрес горсуда Петропавловска.