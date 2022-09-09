Пожарный погиб в Абайской области во время тушения огня

Фото: Акимат ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 СЕНТЯБРЯ - На 9 сентября тушение пожаров продолжается в четырех районах Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В департаменте по ЧС ВКО сообщили, что в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа площадь горения травы и кустарника достигла, по предварительным данным, 1800 гектаров. Всего в борьбе с огнем задействовано более 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции.

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечено 3 вертолета с водосливными устройствами. Всего произведено 18 сбросов воды. Угрозы населенному пункту нет. Работа по тушению продолжается", - рассказали спасатели.

В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества продолжают тушить в горной местности на предварительной площади 1400 гектаров. Задействовано 2 вертолета, которыми осуществлен сброс 141 тонны воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано более 350 человек и 33 единицы техники.

В Катон-Карагайском районе, в 12 километрах от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади 1900 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы 350 человек и 27 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, населения, полиции. Привлечены вертолеты МИ-2 и МИ- 17.

На территории Куйганского сельского округа происходит горение травы, кустарника в горной труднодоступной местности. Предварительная площадь - 200 гектаров. Распространение пожара в лесной зоне остановлено на площади 17,5 гектара, тушение продолжается только в степной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействовано более 70 человек и 18 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, местных исполнительных органов, полиции", - добавили в областном ДЧС.