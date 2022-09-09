Пожарный погиб в Абайской области во время тушения огня

СЕМЕЙ. 8 СЕНТЯБРЯ - Пожарный погиб в результате тушения огня в Жарминском районе Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба МЧС, 7 сентября пожарный получил сильные ожоги во время тушения огня в Божыгурском сельском округе.
При тушении природного пожара из-за смены направления ветра огонь перекинулся на автоцистерну. Пути эвакуации техники были охвачены пламенем со всех сторон, сгорело двухметровое дерево. Пожарные оценили ситуацию, прекратили сбор пожарно-технического снаряжения и начали экстренную эвакуацию. Полностью сгорели автоцистерна и водовоз КамАЗ. В результате командир дивизиона пожарной части Амангельды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарной части Айдос Тогызбаев, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Шарскую городскую больницу города Жармы", - сообщает МЧС.
Однако Айдос Тогызбаев получил сильные ожоги и скончался от полученных травм в больнице.
Сержант гражданской обороны посмертно представлен к государственной награде "Айбын" третьей степени за мужество и беззаветную храбрость при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего пожарного и пообещали оказать его семье всестороннюю помощь и поддержку.
Площадь возгорания составила 500 га, пожар был потушен 8 сентября в 5.40 утра. К тушению пожара привлечено 14 человек и 5 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются", - рассказали в МЧС.
Напомним, пожары также продолжают тушить в Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс. Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании правительства поручил провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.