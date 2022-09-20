В горах обнаружили тело пропавшей алматинки

АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - В горах Алматы полицейские обнаружили тело пропавшей 34-летней алматинки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По заявлению сестры погибшей, 17 сентября около 10.00 часов Солдатова В.В. вышла из дома и не вернулась.
Заявительница уточнила, что ее сестра в разговоре со своим парнем сказала, что собирается поехать в горы, а чуть позже она написала молодому человеку, что ее укусил паук", - сообщили в полиции.
Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в ходе поисковых мероприятий вдоль реки в горной местности.
С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел и руководства ДП Алматы", - подчеркнули в ведомстве.