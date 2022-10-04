Полиция проводит расследование по факту массового ДТП со смертельным исходом в Туркестанской области

Фото: polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 3 ОКТЯБРЯ - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на одной из улиц села Коксайек Толебийского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские Толебийского РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103, водителя которого заподозрили в нетрезвом вождении. В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость и попытался скрыться. После чего автомобиль столкнулся с другими автомашинами. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали", - сообщает Polisia.kz.
Был назначен ряд экспертиз. Данный факт зарегистрирован в Толебийском РОП по части 3 статьи 345 УК РК. На место происшествия выезжали руководство Толебийского РОП, прокуроры и следственно-оперативная группа.