Для тушения крупного пожара в Абайской области привлекли вертолеты

Фото: МЧС РК

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Семей. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается тушение крупного лесного пожара на площади более тысячи гектаров в Абайской области. Для тушения пожара привлекли два вертолета МЧС и Казавиалесоохраны.





По состоянию на 12.30 продолжается работа по тушению пожара на 2 участках. Ориентировочная площадь пожара составляет 1100 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение производится вертолетами МИ-873 с водно-сливным устройством Казависпас МЧС и МИ-8 с водно-сливным устройством "Казавиалесоохрана". На данный момент осуществлено 6 сбросов (15 тонн) воды", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





В МЧС и в кризисном центре областного департамента по ЧС организованы оперативные штабы. Открытая горячая линия. Всего в тушении лесного пожара задействованы 90 единиц техники и 271 человек.





МЧС РК





Напомним, 22 мая 2023 года на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР "Семей орманы". Из-за сильных порывов ветра пожар принял верховую форму. Предварительная площадь пожара составляет 1100 га.





Продолжается работа по тушению пожара на двух участках: УЧ-1 - село Ивановка, УЧ-2 - станция Аул. Произведена опашка по кромке. Угрозы населенным пунктам нет.





Для оповещения населения и окарауливания территории, прилегающей к селу Ивановка и санаторию "Березовка", на месте работают сотрудники местной полицейской службы - 20 человек личного состава и 4 единицы техники.





По состоянию на 05.00 23 мая загорание на территории Алтайского края ликвидировано.