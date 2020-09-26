Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Шымкенте

Шымкент. 25 сентября. Kazakhstan Today -25 сентября воздушное судно E 290 (Эмбраер-190) с регистрационным номером Р4НА авиакомпании Air Astana при полете по маршруту Кызылорда - Алматы рейсом KZR 986 сообщил диспетчерам о посадке на запасной аэродром Шымкента по техническим причинам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации, в 17.51 воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Шымкента.

По предварительным данным авиакомпании техническая причина: срабатывание сигнализации дыма в техническом отсеке. Согласно требованиям безопасности полетов, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.

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