07.04.2024, 14:35 85156
Алматинцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Китае
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки силой 2 балла ощущались 7 апреля в 13.46 в Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.
Эпицентр землетрясения расположен в 460 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12,5. Магнитуда землетрясения составила 5,3. Глубина 20 км.
Ранее в 13.44 сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 451 км на юго-восток от Алматы на территории Китая магнитудой 4,2. На территории Казахстана оно не ощущалось.
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08.04.2024, 21:27 2011
В Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники
Эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной, сообщает пресс-служба МСХ.
После гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств. Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность", - сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве добавили, что после отхода воды с затопленных захоронений так же будут взяты пробы грунта.
Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.
Даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы", - сообщили в МСХ.
Ранее руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров заявил, что паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения.
08.04.2024, 20:13 5716
Пик половодья прошел - Министерство водных ресурсов
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Основные усилия Министерства водных ресурсов и ирригации направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод.
Что касается ситуации на казахстанских водохранилищах, к этому часу она такова.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.
В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме.
В регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке - 1680 кубометров в секунду.
До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней, поэтому, чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русло реки от ледяного покрова и исключают заторы", - сообщила Абдуалиева.
Она добавила, что четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье.
Сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс - 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается.
08.04.2024, 19:22 6296
На 13 автодорогах в шести областях ограничено движение
Скопление транспорта отсутствует
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 18.00 8 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях ограничено движение транспорта на протяженности 673 км, сообщает "КазАвтоЖол".
Акмолинская область:
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от поселка Сурган до границы Северо-Казахстанской области. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, участок от города Кандыагаш до города Эмба. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Атырауская область:
- автодорога Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, участок от поселка Доссор до Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Мукур - Кульсары, участок от поселка Доссор до Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Костанайская область:
- подъезд к селу Мариновка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Денисовка Тавриченка - Аршалы - Комаровка, участок от поселка Приреченка до поселка Комаровка. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Костанай - Жаксы - Карабутак - Костанай, участок от улицы Гашека до садового общества "Весна". На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Мангистауская область:
- автодорога Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, участок от границы Атырауской области до поселка Боранкул. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога Рощинское - Корнеевка - Волошинка, участок от села ощинское до села Корнеевка. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от поселка Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово-Киялы - Рощинское, участок от села Шагалы до села Рощинское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, участок от села Волошинка до села Кривощеково. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
08.04.2024, 19:09 7091
В Атырауской области вода в реке Жем пошла на спад
Фото: пресс-служба правительства РК
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Атырау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, сообщает пресс-служба правительства.
В понедельник, 8 апреля, Бозумбаев совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район, и Кульсары в частности.
Канат Бозумбаев встретился с жителями Кульсары. Рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией. Заместитель руководителя штаба поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.
На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.
Напомним, более 553 тонн гуманитарной помощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков.
08.04.2024, 15:25 14951
Аким СКО заявил об усложнении паводковой обстановки в регионе
Перелив на Сергеевском водохранилище составил 415 см, что намного больше показателя 2017 года
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Петропавловск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил об усложнении паводковой ситуации в регионе.
Паводковая ситуация усложняется. Сегодня утром на Сергеевском водохранилище перелив составил 415 см. Это намного больше показателей паводка 2017 года", - цитирует главу региона областной акимат.
По его словам круглосуточно проводятся мероприятия по защите населенных пунктов и областного центра.
Напомним, в Северо-Казахстанской области наиболее сложная обстановка складывается в 8 районах из 13, покрытие снегом составляет от 38 до 50% и сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов.
08.04.2024, 11:30 31036
В Казахстане из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек
Фото: МЧС
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 - ребенок, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ерасыл Сайпаш.
От свыше 1739 жилых домов и 1743 придворовых территорий отведена вода. В аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек, более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов", - сообщил спикер.
По его словам, подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях: в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил Ерасыл Сайпаш.
Дополнено 08.04.2024, 12.24
Медицинские работники осуществляют осмотр эвакуируемого населения и оказывают медицинскую помощь пострадавшим, заверили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Всего медиками ЦМК осмотрено более 800 человек, в том числе 268 детей. Оказана медицинская помощь 80 человек, госпитализировано 4 человека", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 08.04. 2024, 14.30
В Петропавловске эвакуируют 200 человек, постоянно проживающих на дачах.
На данный момент специалисты УП и ЧС Петропавловска в срочном порядке эвакуируют дачников. Мы вынуждены закрыть подъездные пути, за исключением эвакуации животных", - рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
В Акмолинской области спасатели эвакуируют жителей города Есиля и села Камышенка.
Из-за поднятия уровня реки Есиль было подтоплено 5 частных жилых домов и 18 многоквартирных жилых домов. Спасатели эвакуировали 32 человека, из них 12 детей (…) Из села Камышенка эвакуированы 34 человека, из них 14 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Из-за поднятия уровня реки Колутон и обильного снеготаяния произошло подтопление 36 придворовых территорий и 8 частных жилых домов.
В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов.
Подтоплено 427 дачных домов. Объявлены 6 ЧС местного масштаба. Эвакуировано 7048 человек, из них 3665 детей, 19 человек с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах расположены 1455 человек, в том числе 604 ребенка. В безопасные места отогнано 4580 домашних животных", - отчитались в министерстве.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
08.04.2024, 11:20 29996
Режим ЧС объявлен еще в одном районе Актюбинской области
Режим ЧС объявлен в Иргизском районе
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Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Еще в одном районе Актюбинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
Объявить ЧС природного характера местного масштаба на территории Иргизского района Актюбинской области", - сообщает пресс-служба акима Иргизского района.
В настоящее время режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. При этом, по словам экспертов, пик паводков еще не пройден.
Число эвакуированных из зон подтоплений в Казахстане превысило уже 76 тысяч человек.
Напомним, 29 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское". По факту было возбуждено уголовное дело.
5 апреля в Актюбинской области прорвало плотину Магаджановского водохранилища в Хромтауском районе.
08.04.2024, 10:50 30916
Казахстанский автобус перевернулся в России
Фото: telegram/ГИБДД Самарской области
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Самара. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус из Казахстана перевернулся на 26-м км автодороги Урал - Муханово в России. Два пассажира погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинское учреждение, сообщает ГИБДД Самарской области.
По данным ведомства, ДТП произошло 8 апреля примерно в 01.00 в Кинельском районе Самарской области.
По предварительным данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На месте погибли 2 пассажира", - сообщили в ГИБДД.
Автобус перевозил граждан Узбекистана в Нижний Новгород.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
Напомним, в январе прошлого года в России перевернулся автобус с 54 казахстанцами. В результате происшествия пострадали пять человек.
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