Караганда. 15 августа. Kazakhstan Today - В Караганде на Фёдоровском путепроводе перевернулась машина скорой помощи, четыре человека госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДВД Карагандинской области, факт ДТП зарегистрирован 14 августа. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Prado выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной скорой помощи, принадлежащей Областной детской клинической больнице, пишет портал tv.ekaraganda.kz

В результате аварии водитель Toyota Prado, водитель машины скорой помощи и двое его пассажиров госпитализированы. Назначены экспертизы, проводится расследование.

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