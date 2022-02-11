Баллоны с ацетиленом взорвались в горящем автомобиле на трассе в ВКО

Фото: ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ФЕВРАЛЯ - 9 февраля около 21.00 на трассе Усть-Каменогорск - Семей загорелся автомобиль "Скания", перевозивший газовые баллоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На момент прибытия спасателей ПЧ-38 открытым пламенем был объят автомобиль, в котором перевозили ацетиленовые баллоны. В целях безопасности движение на автодороге остановлено сотрудниками дорожной полиции. На место также были направлены врачи Центра медицины катастроф из трассового медико-спасательного пункта", - сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.

По пострадавшим информация не поступала, водитель не пострадал, отметили в ведомстве.

Спасатели рассказали, что сразу тушение было невозможно производить в связи со взрывами баллонов. Пожарные находились на расстоянии, соблюдая технику безопасности.

Когда взрывы прекратились, они стали подавать воду на охлаждение баллонов и тушение. Пожар был локализован в 22.35.

Всего было задействовано шесть человек личного состава и две единицы техники службы пожаротушения ДЧС ВКО.



