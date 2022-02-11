Система Orphus

Баллоны с ацетиленом взорвались в горящем автомобиле на трассе в ВКО

10.02.2022, 09:35 14986
Баллоны с ацетиленом взорвались в горящем автомобиле на трассе в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ФЕВРАЛЯ - 9 февраля около 21.00 на трассе Усть-Каменогорск - Семей загорелся автомобиль "Скания", перевозивший газовые баллоны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На момент прибытия спасателей ПЧ-38 открытым пламенем был объят автомобиль, в котором перевозили ацетиленовые баллоны. В целях безопасности движение на автодороге остановлено сотрудниками дорожной полиции. На место также были направлены врачи Центра медицины катастроф из трассового медико-спасательного пункта", - сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.

 
По пострадавшим информация не поступала, водитель не пострадал, отметили в ведомстве.
 
Спасатели рассказали, что сразу тушение было невозможно производить в связи со взрывами баллонов. Пожарные находились на расстоянии, соблюдая технику безопасности.
 
Когда взрывы прекратились, они стали подавать воду на охлаждение баллонов и тушение. Пожар был локализован в 22.35. 
 
Всего было задействовано шесть человек личного состава и две единицы техники службы пожаротушения ДЧС ВКО.

 

новости по теме

В Алматы за прошедшие сутки произошло в два раза больше ДТП, чем обычно

09.02.2022, 19:13 21281
В Алматы за прошедшие сутки произошло в два раза больше ДТП, чем обычно
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в городе произошло 114 ДТП - почти в два раза больше, чем обычно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 16 из них были пострадавшие. Всего в дорожных авариях в городе за сутки пострадали 26 человек, сообщает пресс-службе полиции Алматы.
 
В полиции уточнили, что на аварийность повлияла погода. Два дня в городе шел снег с перерывами, и холодный ветер способствовал образованию на дорогах ледяной корки.
 
Напомним, 8 февраля в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием 13 автомашин.
 

Скончались трое детей, лечившихся в детской больнице Атырау

09.02.2022, 09:29 28806
Скончались трое детей, лечившихся в детской больнице Атырау
Фото: pexels.com
АТЫРАУ. 9 ФЕВРАЛЯ - Скончались трое детей, лечившихся в Атырауской областной детской больнице. Ее директор Нуркабыл Айтмухамбетов на брифинге прокомментировал трагедию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Двое детей находились в Атырауской областной детской больнице, один случай произошел в центре "Ана мен бала" Нур-Султана. Отметим, что первый ребенок находился на лечении в областной инфекционной больнице и по причине тяжести состояния 14 декабря был переведен в областную детскую больницу. Лечился в этой больнице 24 дня, состояние стабилизировалось. Ранее он потерял сознание из-за обострения болезни. Позже из Нур-Султана были вызваны специалисты и санитарная авиация, мы отправили ребенка в центр столицы. Спустя пять дней он скончался. Основной диагноз - острая кишечная инфекция, ее осложнения и недостаточная работа почек", - цитирует Нуркабыла Айтмухамбетова ATPress.kz.

 
По словам руководителя больницы, второй ребенок также был доставлен в больницу с осложнениями. 
 

Ребенка сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оперативно отреагировали и провели соответствующее лечение. При поступлении в больницу у него были очень острые боли", - сказал он. 

 
Как сообщил Нуркабыл Айтмухамбетов, третий ребенок попал в больницу с травмами, ожогами. 
 

В ходе лечения его состояние резко ухудшилось, он был доставлен в реанимационное отделение, где и находился. Если говорить о причине, бывают разные фазы ожога. В связи с ухудшением свертываемости крови лечение, которое мы проводили, также оказалось безрезультатным. Отметим, что и в этом случае мы обратились за консультацией к специалистам столичного центра "Ана мен бала". Мы полностью выполнили свою работу", - сказал директор Атырауской областной детской больницы.

 
 

В Акмолинской области мать нанесла ожоги трехлетнему ребенку

08.02.2022, 20:19 42356
КОКШЕТАУ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Буландынский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении гражданки Т. по статье 73-1 части 1-1 Кодекса РК об административных правонарушениях (умышленное причинение легкого вреда здоровью), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Т. нанесла трехлетней дочери горячей плойкой ожоги, чтобы наказать за то, что девочка взяла в руки плойку и обожгла себе щеку, сообщает портал 716.kz.
 
У ребенка диагностированы термические ожоги I-II степени лица, обеих кистей рук, ягодичной области, бедра и голени.
 
Суд пришел к выводу, что в действиях матери усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, в связи с чем полицейский неправомерно квалифицировал ситуацию как административное правонарушение. Более того, имела место волокита со стороны районного отдела полиции при составлении протокола, чем нарушены права малолетнего ребенка.
 
Дело направлено прокурору для разрешения вопроса о привлечении Т. к уголовной ответственности.
 
Кроме этого, в адрес начальника Буландынского районного отдела полиции вынесено частное постановление с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
 

В ЗКО ребенок провалился в септик

08.02.2022, 19:17 43716
В ЗКО ребенок провалился в септик
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 8 ФЕВРАЛЯ - В ДЧС 8 февраля в 13.38 поступила информация о том, что в шахту септика провалился ребенок. Спасателей вызвал родственник мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Семилетний ребенок играл во дворе строящегося дома и провалился в септик глубиной в четыре метра. К счастью, он оказался пустым. Ребенка вытащили и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости.
 
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
 
 

Двое солдат самовольно оставили воинскую часть в Карагандинской области

08.02.2022, 14:17 49741
Двое солдат самовольно оставили воинскую часть в Карагандинской области
Фото: кадр-с-видео-МО-РК
КАРАГАНДА. 8 ФЕВРАЛЯ - В Карагандинской области двое солдат самовольно оставили воинскую часть, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было", - проинформировали в министерстве.

 
В ведомстве сообщили, что местонахождение военнослужащих срочной службы установлено.
 

В настоящее время военнослужащие задержаны. По данному факту проводится служебное расследование", - заявили в Министерстве обороны.

 
По результатам расследования происшествия виновные будут привлечены к ответственности.
 

В Алматы произошло массовое ДТП

08.02.2022, 13:35 50681
В Алматы произошло массовое ДТП
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Сегодня утром в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием 13 автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Указанные транспортные средства столкнулись по улице Жарокова, в северном направлении. Вследствие аварии пострадали два человека: 51-летняя женщина, управлявшая автомашиной "Тойота Прадо", а также 12-летний мальчик, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки "Лексус". Пострадавшим оказана медицинская помощь", - проинформировали в департаменте полиции города Алматы. 

 
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Назначены соответствующие экспертизы.

 

Пожарные спасли щенков из горящего здания в Экибастузе

08.02.2022, 09:45 55521
Пожарные спасли щенков из горящего здания в Экибастузе
Фото: pavlodarnews.kz
ЭКИБАСТУЗ. 8 ФЕВРАЛЯ - Экибастузские пожарные вытащили четырех щенков из горящего здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Четыре щенка находились внутри заброшенного кирпичного здания, где загорелся мусор. Их обнаружили пожарные, прибывшие тушить пламя, пишет Pavlodarnews.kz.

Животных вытащили на свежий воздух.
 
По данным ДЧС Павлодарской области, возгорание в заброшенном здании было потушено за семь минут, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
 
Площадь пожара в одноэтажном здании составляла пять квадратных метров.
 

В Северном Казахстане подростка ранили из ружья

07.02.2022, 17:55 57501
В Северном Казахстане подростка ранили из ружья
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ФЕВРАЛЯ - В Северо-Казахстанской области 14-летний житель Петропавловска госпитализирован в детскую областную больницу с огнестрельным ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе предварительного следствия установлено, что подростка ранил его 18-летний родственник в результате неосторожного обращения с оружием. Они вместе отправились в лесопосадки вблизи села Пресновка Кызылжарского района, чтобы поохотиться на животных. Гладкоствольное ружье изъято на месте происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). По факту незаконного хранения оружия также будут приняты меры административной ответственности. 
 

Всех владельцев оружия призываем к строгому соблюдению правил хранения. Данный факт - очередное свидетельство того, что безответственное отношение взрослых к оружию может привести к серьезным последствиям. Напоминаю, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в случае, если не содержится состав иного правонарушения", - прокомментировал начальник ДП СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов. 

 
Ранее в Кызылординской области подростков ранили из ружья.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов