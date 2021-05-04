Беременная двойней женщина и ее супруг погибли под колесами неопытного водителя в Актобе

АКТОБЕ. 3 МАЯ - В Актобе молодой водитель сбил на пешеходном переходе супружескую пару. Мужчина и его беременная супруга погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители города Жем возмущены страшной аварией, которая произошла в воскресенье на спуске с Сельмашевского моста возле следственного изолятора. На пешеходном переходе сбили 29-летнего мужчину и его 27-летнюю жену. Как сообщают их друзья, женщина находилась на 7-м месяце беременности, ждала двойню. Дома у них осталось ещё трое маленьких детей. Старшему ребёнку 6 лет, среднему - 5 лет, а младшему нет ещё и годика, сообщает "Актобе Таймс ".

Мы, жители города Жем, хотим дать огласку вчерашнему ДТП, чтобы виновнику не сошло это с рук и он был наказан, а также хотим услышать комментарии правоохранительных органов. Гибель молодой семьи для нас - это как удар молнии среди ясного неба… Родителям и близким мы приносим соболезнования и желаем терпения. Это утрата для всего нашего городка Жем, откуда они родом", - сообщили друзья погибших.

По их словам, дети до сих пор не знают, что их мамы и папы больше нет.

По данным издания, ДТП произошло 25 апреля, в 21.10, на улице Арынова, напротив следственного изолятора. 19-летний водитель автомашины марки "Hyundai Solaris", двигаясь по улице Арынова, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги и допустил наезд на пешеходов - семейную пару.

В результате ДТП 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 29-летний супруг доставлен в реанимацию БСМП, где на следующий день скончался. Установлено, что водитель получил водительское удостоверение в конце 2020 года. По данному факту проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актобе.

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