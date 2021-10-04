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Беременная женщина бросилась в реку в Нур-Султане

03.10.2021, 20:09 71092
НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - В столице Казахстана полицейские спасли беременную женщину, которая спрыгнула с моста в ледяную реку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Капитан полиции Алмаз Култанов находился на службе по проспекту Кабанбай батыра. Около полудня воскресенья он заметил на мосту реки Есиль, в районе бывшего ТД "Рамстор", девушку, которая странно себя вела. Быстро раздеваясь на ходу, она намеревалась спрыгнуть с моста.
 
Култанов немедленно сообщил об этом дежурному ЦОУ, а сам последовал к мосту, чтобы предотвратить беду. Но в этот момент женщина уже успела спрыгнуть в холодную воду. Капитан немедленно прыгнул в воду за ней. Доплыв до женщины, страж порядка схватил ее за одежду и направился в сторону берега.
 
В это время старший лейтенант полиции Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг, а лейтенант полиции Нурсултан Сариев со стороны берега бросился в воду на помощь своему коллеге.
 
На суше их ожидали другие сотрудники полиции и неравнодушные жители города, чтобы оказать первую помощь.
 
Женщину доставили в больницу. Выяснилось, что 25-летняя астанчанка была беременна.
 

Времени для раздумий не было. Принимать решение необходимо было без промедления", - рассказывает Култанов.

 
Героический поступок полицейских будет отмечен руководством департамента полиции Нур-Султана, добавили в ведомстве.
 

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    В Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка

    04.10.2021, 16:25 15958
    В Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка
    Фото: atpress.kz
    АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В Индерском районе Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Случай произошел в Индерском районе 3 октября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что личность женщины, родившей ребенка и оставившей его в уличном туалете, уже установлена, пишет atpress.kz.
     

    Начато досудебное расследование. Остальная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК", - говорится в сообщении.

     
    Как сообщили в пресс-службе областного здравоохранения, младенец жив.
     

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    В Алматы из-за опрокинувшейся бетономешалки образовались пробки на дорогах

    04.10.2021, 15:29 16633
    В Алматы из-за опрокинувшейся бетономешалки образовались пробки на дорогах
    Фото: zakon.kz
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    По словам очевидцев, автомобиль двигался задним ходом. Съезжая с развязки Аль-Фараби - Жарокова, машина опрокинулась на бок.
     
    В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. 
     
    Количество большегрузов и строительной техники на дорогах Алматы обусловлено уплотнительной и беспорядочной застройкой. Так, на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планируют построить 57 17-этажных домов. Жители города опасаются за безопасность и экологию города. 

    Тем временем жители Погрангородка в Алматы требуют прекратить строительство ЖК рядом с Центром акушерства и гинекологии, из-за которого был вырублен лесной массив.  

    Вызванные уплотнительной застройкой проблемы просят решить и жители Бостандыкского района. Они обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.  

    Между тем, по мнению председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухара Жолдасова, из-за плотной застройки в Алматы за последние два десятилетия существенно снизилась скорость ветра, что способствует накоплению загрязняющих веществ в городе. 
     

    В Восточном Казахстане пожары уничтожили 2,4 тыс. тонн сена

    04.10.2021, 13:12 26785
    В Восточном Казахстане пожары уничтожили 2,4 тыс. тонн сена
     Усть-Каменогорск. 4 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело уже 2419 тонн сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Пожарные практически еженедельно ликвидируют загорания как на открытой территории, где складируются грубые корма, так и на территории сеновалов. Наибольшее количество пожаров зарегистрированы в Тарбагатайском, Аягозском, Бескарагайском и Кокпектинском районе, сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.
     
    Основными причинами возникновения пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности. 
     
    Так, 3 октября в Курчумском районе во дворе жилого частного дома сгорело 10 тонн сена. 
     
    4 октября около в Бескарагайском районе, на территории крестьянского хозяйства горело складируемое сено - 150 тонн. Предварительная причина пожара - поджог. 
     
    4 октября в дачном массиве "Восточный" города Семея во время транспортировки сена на автомобиле КамАЗ произошло возгорание складированного сена в тюках (6 тонн). Горели сгораемые детали обшивки кабины, панель приборов, салона, покрышки колес, полуприцеп. Также огнем поврежден деревянный столб ЛЭП. Предварительными версиями причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и термическое воздействие электродугового разряда, возникшего при образований межфазного короткого замыкания на воздушной ЛЭП в результате соприкосновения с сеном. 
     
    ДЧС ВКО предупреждает:
     
    - площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров;
     
    - расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров; 
     
    - площадь основания стога не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена - 500 квадратных метров;
     
    - противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров; 
     
    - штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи; 
     
    - при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.
     
     На полях запрещается:
     
    - работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;
     
    - применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
     
    - сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
     
    - оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумага, ткань, вата) в не предусмотренных специально для этого местах.
     
    Напомним, скоту в Восточном Казахстане грозит голод из-за поджогов сена. Сельчане не исключают, что сеновалы поджигают, чтобы еще подогреть рост цен на сено. 
     

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