Беременная женщина бросилась в реку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - В столице Казахстана полицейские спасли беременную женщину, которая спрыгнула с моста в ледяную реку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Капитан полиции Алмаз Култанов находился на службе по проспекту Кабанбай батыра. Около полудня воскресенья он заметил на мосту реки Есиль, в районе бывшего ТД "Рамстор", девушку, которая странно себя вела. Быстро раздеваясь на ходу, она намеревалась спрыгнуть с моста.

Култанов немедленно сообщил об этом дежурному ЦОУ, а сам последовал к мосту, чтобы предотвратить беду. Но в этот момент женщина уже успела спрыгнуть в холодную воду. Капитан немедленно прыгнул в воду за ней. Доплыв до женщины, страж порядка схватил ее за одежду и направился в сторону берега.

В это время старший лейтенант полиции Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг, а лейтенант полиции Нурсултан Сариев со стороны берега бросился в воду на помощь своему коллеге.

На суше их ожидали другие сотрудники полиции и неравнодушные жители города, чтобы оказать первую помощь.

Женщину доставили в больницу. Выяснилось, что 25-летняя астанчанка была беременна.

Времени для раздумий не было. Принимать решение необходимо было без промедления", - рассказывает Култанов.

Героический поступок полицейских будет отмечен руководством департамента полиции Нур-Султана, добавили в ведомстве.

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