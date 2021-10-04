Беременная женщина бросилась в реку в Нур-Султане

Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В Индерском районе Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Случай произошел в Индерском районе 3 октября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что личность женщины, родившей ребенка и оставившей его в уличном туалете, уже установлена, пишет atpress.kz
.
Начато досудебное расследование. Остальная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе областного здравоохранения, младенец жив.
Ребенок помещен в родильное отделение Индерской районной больницы, это мальчик. Поступил с переохлаждением тела, был реанимирован врачами, жив. Мать, 1990 года рождения, жительница Индерского района, госпитализирована в послеродовое отделение районной больницы", - уточнили в ведомстве.
Фото: zakon.kz
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алматы на дороге перевернулась бетономешалка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидцев, автомобиль двигался задним ходом. Съезжая с развязки Аль-Фараби - Жарокова, машина опрокинулась на бок.
В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
Между тем, по мнению председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухара Жолдасова, из-за плотной застройки в Алматы за последние два десятилетия существенно снизилась скорость ветра
, что способствует накоплению загрязняющих веществ в городе.
Усть-Каменогорск. 4 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело уже 2419 тонн сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожарные практически еженедельно ликвидируют загорания как на открытой территории, где складируются грубые корма, так и на территории сеновалов. Наибольшее количество пожаров зарегистрированы в Тарбагатайском, Аягозском, Бескарагайском и Кокпектинском районе, сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Основными причинами возникновения пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.
Так, 3 октября в Курчумском районе во дворе жилого частного дома сгорело 10 тонн сена.
4 октября около в Бескарагайском районе, на территории крестьянского хозяйства горело складируемое сено - 150 тонн. Предварительная причина пожара - поджог.
4 октября в дачном массиве "Восточный" города Семея во время транспортировки сена на автомобиле КамАЗ произошло возгорание складированного сена в тюках (6 тонн). Горели сгораемые детали обшивки кабины, панель приборов, салона, покрышки колес, полуприцеп. Также огнем поврежден деревянный столб ЛЭП. Предварительными версиями причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и термическое воздействие электродугового разряда, возникшего при образований межфазного короткого замыкания на воздушной ЛЭП в результате соприкосновения с сеном.
ДЧС ВКО предупреждает:
- площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров;
- расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров;
- площадь основания стога не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена - 500 квадратных метров;
- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров;
- штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи;
- при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.
На полях запрещается:
- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумага, ткань, вата) в не предусмотренных специально для этого местах.