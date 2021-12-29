ШЫМКЕНТ. 28 ДЕКАБРЯ - Без газа остались 9 многоэтажек в Шымкенте. Причиной аварии стали частные мастера, которые допустили ошибку при монтаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает otyrar.kz , ЧП произошло 27 декабря вечером, в одной из квартир дома № 6 по улице Алдиярова. Хозяйка наняла частников для переустановки проточного водонагревателя марки "Теплорос". При монтаже они перепутали вводы газа и воды. В результате вода попала во внутри-дворовой, внутри-подъездный газопроводы, бытовые газовые счетчики и газовые приборы.

Аварийная бригада закрыла и опечатала краны подачи газа на вводе в подъездах к 9 домам. От системы газоснабжения отключены 108 квартир. Специалисты работают над возобновлением газоснабжения, однако сделать это получится только после того, как системы газоснабжения домов будут полностью просушены.





Сообщается, что хозяйка квартиры писать гарантийное письмо о восстановлении убытков отказалась. Написала только объяснительную записку. На место происшествия вызваны сотрудники Енбекшинского РУП ДП.

В АО "КазТрансГаз Аймак" напомнили, что все затраты по ремонтно-восстановительным работам в подобных случаях несет виновник, так как не предусмотрены средства на случай аварий, причиненных третьими лицами. И если виновник аварии отказывается внести оплату, филиал вправе взыскать ущерб через судебные органы.