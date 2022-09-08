Более 70 человек погибли в результате землетрясения в провинции Сычуань

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ПЕКИН. 7 СЕНТЯБРЯ - 74 человека погибли и 26 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в понедельник в уезде Лудин провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили местные власти в среду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 21.00 вторника жертвами стихии в Ганьцзы-Тибетском автономном округе стали 40 человек, 14 человек пропали без вести и 170 получили травмы. В городе Яань сообщили о 34 погибших, 12 пропавших без вести и 89 получивших травмы, сообщает " Синьхуа ".

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин в понедельник в 12.52 по пекинскому времени, сообщил в тот же день Китайский центр сейсмологических сетей.

В пострадавших от стихии районах продолжаются поисково-спасательные работы.



