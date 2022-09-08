Более 70 человек погибли в результате землетрясения в провинции Сычуань

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По состоянию на 21.00 вторника жертвами стихии в Ганьцзы-Тибетском автономном округе стали 40 человек, 14 человек пропали без вести и 170 получили травмы. В городе Яань сообщили о 34 погибших, 12 пропавших без вести и 89 получивших травмы, сообщает "Синьхуа".
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин в понедельник в 12.52 по пекинскому времени, сообщил в тот же день Китайский центр сейсмологических сетей.
В пострадавших от стихии районах продолжаются поисково-спасательные работы.