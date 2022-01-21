В дни беспорядков алматинская больница спустила недельный запас кислорода из-за угрозы взрыва

Фото: instagram/yaalmatinets.kz

АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Из-за угрозы взрыва в седьмой городской больнице пришлось спустить запас кислорода. Об этом рассказал руководитель общественного объединения "Я - алматинец", депутат городского маслихата Константин Авершин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время январских беспорядков в Алматы медики оказались в эпицентре событий. Оказывая помощь раненым, сотрудники больниц оперативно принимали решения по обеспечению безопасности.

По словам Авершина, вооруженные участники беспорядков окружили седьмую городскую больницу, пишет Kazpravda.kz

Как рассказывали сами врачи, им пришлось по указке силовых структур спустить недельный запас кислорода, так как планировалась силовая спецоперация. Был риск того, что в резервуар попадет шальная пуля и произойдет взрыв", - рассказал руководитель объединения.

В разгар событий волонтеры объединения "Я - алмаатинец" вместе с единомышленников оперативно организовывали горячее питание и доставку продуктов. Также они, рискуя жизнями, помогали медикам, полицейским и гражданам, в том числе вынося пострадавших из разъяренной толпы.

К примеру, наш Жандос Сеит, не самый спортивный, но очень дружелюбный активист, вместе с другими горожанами из-под рук, ног, палок и арматуры разъяренной толпы вытащил двух раненых сотрудников правоохранительных органов, тем самым спас им жизни, при этом рискуя своей, и это без пафоса", - рассказал Авершин.

По его словам, Жандос также дежурил в городской клинической больнице №7 и в БСМП, помогал персоналу принимать раненых и пострадавших. Потом содействовал в доставке продуктов в детские дома, горячего питания медикам, правоохранителям.

На передовой во время январских событий были Канат Садыкхан и Саида Таукелева, мама двоих детей, член попечительского совета нового социального фонда "?аза?стан хал?ына" ("Народу Казахстана"), представители Союза ветеранов объединенных сил специального назначение "Барс" и многие другие представители добровольческих организаций.

Эти ребята отбивали у разъяренной толпы сотрудников правоохранительных органов, курсантов погранучилища. В общей сложности они спасли 30 человек... Часть депутатов городского маслихата оперативно подключилась к нашей работе, снабжали продуктами больницы, блокпосты. Не остались в стороне и волонтеры-поисковики из Lider.kz. Руководитель-координатор команды по Алматы и Алматинской области Дильмира Блатц вместе с единомышленниками даже во время беспорядков, подвергаясь большому риску, развозила еду, продукты, медикаменты нуждающимся, участвовала в поиске пропавших людей. После январских событий Дильмира и ее команда направились на помощь в расчистке и уборке разрушенных зданий и помещений", - отметил Авершин.

В свою очередь владельцы ресторанов и других точек общественного питания, несмотря на огромные финансовые потери при погромах заведений, продолжали помогать другим.

Некоторые из них подключали свои кухни и кормили на блокпостах, врачей. Ну что тут можно сказать? Это крутые ребята, настоящие герои!" - подчеркнул Авершин.

Я - алматинец" существует более пяти лет. Уже в 2015 году добровольцы помогали пострадавшим от селя жителям Наурызбайского района Алматы.