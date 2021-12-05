Больше суток не было тепла в Темиртау

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УРАЛЬСК. 3 ДЕКАБРЯ - В Уральске сотрудник полиции, которому было всего 20 лет, застрелился из табельного оружия в здании полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал "Мой Город" , ЧП произошло сегодня, в 07.40, в управлении полиции. Младший сержант полиции 2001 года рождения, стоял на вахте. При себе у него было табельное оружие. Другие подробности в настоящее время выясняются.

В полиции сообщили, что погибший был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности - с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооруженных силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года.

За время работы в занимаемой должности зарекомендовал себя с положительной стороны, в физическом отношении подтянут. Режим соблюдал, на работу не опаздывал. За период службы действующих взысканий не имеет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно", - рассказали в департаменте полиции ЗКО.

Иную информацию в ведомстве разглашать не стали, сославшись на статью 201 УПК РК "Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц".