ТЕМИРТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - Больше суток не было тепла в Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера в шесть часов утра ТОО "Окжетпес-Т" приступило к ликвидации крупной аварии. Часть города была вовсе отключена от тепла, а несколько микрорайонов перевели на ухудшенный режим теплоснабжения", - информирует "Вечерняя Караганда".
Сообщается, что рабочие заменили около 50 метров насквозь сгнившей магистральной теплотрассы. Сегодня ночью в трубы подали горячую воду, однако произошёл новый порыв.
Мы вынуждены были снова отключить теплоснабжение для устранения дефекта. Сейчас аварийные работы продолжаются", - сообщили сегодня утром в компании.
На данный момент сообщается, что тепло начали подавать в дома. В компании заверили, что за период отсутствия тепла и горячей воды, плата за эти услуги взиматься не будет.
Ранее сообщалось, что тарифы на тепло снижены потребителям АО "КазТрансОйл".