Тарифы на тепло снижены потребителям АО "КазТрансОйл"

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" субъект естественной монополии обязан исполнять утвержденную тарифную смету. По итогам проведенного анализа исполнения тарифных смет на регулируемые услуги АО "КазТрансОйл" выявлено неисполнение по статье затрат утвержденной тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии на 2020 год, где общая сумма необоснованно полученного дохода составляет 5,09 тыс. тенге с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на момент принятия решения", - сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
В пресс-службе отметили, что выявлено неисполнение статей затрат на регулируемые услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии АО "КазТрансОйл", где общая сумма необоснованно полученного дохода составляет 98,23 тыс. тенге с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на момент принятия решения, в связи с чем Комитетом по регулированию естественных монополий в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.
Уровень временно компенсирующего тарифа по передаче и распределению тепловой энергии АО "КазТрансОйл" на 1 год составляет 269,51 тенге/Гкал без НДС, с вводом в действие с 1 января 2022 года со снижением на 0,29% (с 270,29 на 269,51 тенге/Гкал без НДС). Уровень временно компенсирующего тарифа по производству, передаче и распределению тепловой энергии на 1 год составляет 6018,38 тенге/Гкал без НДС, в том числе с дифференциацией по группам потребителей, с вводом в действие с 1 января 2022 года со снижением на 0,60% (среднеотпускной - с 6054,65 до 6018,38 тенге/Гкал без НДС, население, бюджетные и некоммерческие организации, а также предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению с 1723,29 до 1712,97 тенге/Гкал без НДС и промышленные предприятия и коммерческие организации с 11801,89 до 11731,19 тенге/Гкал без НДС)", - заявили в ведомстве.
При этом АО "КазТрансОйл" вправе обжаловать решение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В ведомстве отметили, что Комитет проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" по итогам 9 месяцев текущего года снизил чистую прибыль на 5,1%.