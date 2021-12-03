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Тарифы на тепло снижены потребителям АО "КазТрансОйл"

02.12.2021, 14:00 118342
Тарифы на тепло снижены потребителям АО "КазТрансОйл"
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - АО "КазТрансОйл" снизит тарифы на тепло потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" субъект естественной монополии обязан исполнять утвержденную тарифную смету. По итогам проведенного анализа исполнения тарифных смет на регулируемые услуги АО "КазТрансОйл" выявлено неисполнение по статье затрат утвержденной тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии на 2020 год, где общая сумма необоснованно полученного дохода составляет 5,09 тыс. тенге с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на момент принятия решения", - сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

 
В пресс-службе отметили, что выявлено неисполнение статей затрат на регулируемые услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии АО "КазТрансОйл", где общая сумма необоснованно полученного дохода составляет 98,23 тыс. тенге с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на момент принятия решения, в связи с чем Комитетом по регулированию естественных монополий в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.
 

Уровень временно компенсирующего тарифа по передаче и распределению тепловой энергии АО "КазТрансОйл" на 1 год составляет 269,51 тенге/Гкал без НДС, с вводом в действие с 1 января 2022 года со снижением на 0,29% (с 270,29 на 269,51 тенге/Гкал без НДС). Уровень временно компенсирующего тарифа по производству, передаче и распределению тепловой энергии на 1 год составляет 6018,38 тенге/Гкал без НДС, в том числе с дифференциацией по группам потребителей, с вводом в действие с 1 января 2022 года со снижением на 0,60% (среднеотпускной - с 6054,65 до 6018,38 тенге/Гкал без НДС, население, бюджетные и некоммерческие организации, а также предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению с 1723,29 до 1712,97 тенге/Гкал без НДС и промышленные предприятия и коммерческие организации с 11801,89 до 11731,19 тенге/Гкал без НДС)", - заявили в ведомстве.

 
При этом АО "КазТрансОйл" вправе обжаловать решение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
В ведомстве отметили, что Комитет проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.
 
 

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В Нур-Султане газифицированы 9 жилых массивов

03.12.2021, 19:27 5563
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивов районов Алматы и Сарыарка в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов сегодня в ходе брифинга на площадке СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проект газификации - масштабный проект Елбасы. На данный момент газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивов: "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", "Промышленный", "Агрогородок", "Юго-Восток", "Интернациональный", "Мичурино" "Куйгенжар". Для этого построили свыше 650 км газораспределительных сетей. На данный момент в городе на газ перешли более 1,5 тыс. семей. А это означает, что столько семей не будут топить дома углём. А это в среднем не менее 20 тыс. тонн угля. Это, несомненно, уже благоприятно скажется на экологии города. Еще более 4 тыс. 600 семей получили технические условия", - сказал Кульгинов.

 
Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах "Казахауыл", "Акбидай", а также в старой части города в районе ул. Потанина, отметили в пресс-службе столичного акимата.
 
Также в ходе брифинга глава столицы сообщил о том, что на месте пустырей горда появились новые точки притяжения для горожан и гостей города. В столице впервые были открыты: первая улица выходного дня "Demalys Promenade", пешеходный бульвар "Театральный", колизей уличного спорта "NS street life". В текущем году благоустроено порядка 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).
 
Кроме того, в Нур-Султане ведётся строительство двух автомобильных мостов, сообщил в ходе брифинга аким столицы.
 

В ноябре дали старт строительству моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ранее были судебные тяжбы, которые затянули сроки строительства. На данный момент решены все процедурные моменты, приступили к строительству моста. Планируем завершить строительство данного моста уже в 2023 году", - проинформировал Кульгинов.

 
Глава столицы также сообщил, что в 2021 году в Нур-Султане построено 15 школ, что позволило создать порядка 40 тыс. ученических мест.
 

В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25. тыс. учащихся. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ", - сказал Кульгинов.

 
Кроме того, в Нур-Султане в 2021 году будет построено 10 тыс. социальных квартир, также продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи".
 

Жилищный вопрос является одним из приоритетных направлений. За прошедший год, несмотря на пандемию, в столице построено более 3 млн квадратных метров жилья, из них 80% - частные инвестиции. Глава государства держит на особом контроле вопрос увеличения объемов льготного жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1 100 соцквартир, в 2019 - 2 900 льготных квартир, то в 2020 году уже свыше 7 тысяч социальных квартир. Данная цифра в текущем году увеличена до 10 тысяч льготных квартир", - рассказал аким столицы.

 
В ходе брифинга также было озвучено,что в Нур-Султане из 16 тыс. дольщиков решена проблема 13 тыс. дольщиков. В 2021 году в Нур-Султане достроят ещё 57 МЖК-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков. В 2022-23 годы планируется завершение оставшихся домов-долгостроев.
 

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

03.12.2021, 18:57 1054
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 декабря на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью и утром 4 декабря ожидается туман.
 
4 декабря на юге Актюбинской области ожидается туман.
 
4 декабря на западе, в центре Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказган ночью 4 декабря ожидается туман.
 
4 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на северо-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 декабря ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем порывы до 18 метров в секунду.
 
Ночью 4 декабря на севере Павлодарской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на западе области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 декабря на севере, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 4 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 
4 декабря ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
4-6 декабря в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 4, сутки 5 и 6 декабря на юго-западе и северо-востоке области ожидается пыльная буря. Днем 4, сутки 5, 6 декабря ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Таразе 4-6 декабря ожидается туман.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на выходных

03.12.2021, 17:11 19252
Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на выходных
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в большинстве регионов Казахстана в выходные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", 4 декабря на большей части Казахстана синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона - ожидается погода без осадков. А погоду южных регионов будет определять южный циклон, принося с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями. 
 
5-6 декабря, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона, в большинстве областей республики, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер в северной половине с метелью.
 
На западе температура воздуха ночью 5 мороза-3 тепла, днем 3 мороза-5 тепла.
 
На северо-западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью от 6 мороза-3 тепла до 3-11 мороза, днем 0-8 мороза.
 
На севере ожидается понижение температуры ночью от 5-13 до 10-18 мороза, днем от 2-10 до 5-13 мороза.
 
На востоке и в центре республики колебание температуры воздуха ночью от 5-13 до 10-20 мороза, днем 0-10 мороза.
 
На юге, юго-востоке страны ночью 2 мороза-7 тепла, днем 2-12 тепла.
 

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