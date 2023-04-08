Браконьеры пытались затопить лодку с инспектором и егерем на реке Или

Им грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Минэкологии

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Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Или браконьеры оказали сопротивление государственному инспектору и егерю при задержании и пытались затопить их лодку. Об этом - На реке Или браконьеры оказали сопротивление государственному инспектору и егерю при задержании и пытались затопить их лодку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.





Сообщается, что 4 апреля 2023 года государственным инспектором Нижне-Илийской рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства при проведении совместно с егерем ТОО "Майтан" рейдовых мероприятий на реке Или выявлен факт незаконного лова рыбы с применением запрещенных орудий (электротока).





По данным ведомства, браконьерство осуществляли 6 нарушителей на трех моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы и скрылись с места происшествия.





В данном случае усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 380-1 Уголовного кодекса РК, то есть посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей. Согласно данной статье умышленные действия в отношении государственного инспектора по охране животного мира и егеря при выполнении ими служебных обязанностей наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - отметили в Минэкологии.





Отмечается, что в отдел полиции Балхашского района Алматинской области 6 апреля 2023 года было подано заявление для принятия процессуального решения по фактам оказания сопротивления при задержании, нападения на должностных лиц при исполнении служебных обязанностей и незаконного рыболовства.





Данный вопрос взят на контроль Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК.





Напомним, в 2019 году произошло резонансное нападение браконьеров на инспекторов "Охотзоопрома" в Карагандинской области. Один из них - Ерлан Нургалиев получил тяжелые ранения и скончался



