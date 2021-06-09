Четверо учеников НИШ получили ожоги глаз во время экзамена в Нур-Султане

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Ученики сдавали экзамен в кабинете, где сотрудники забыли выключить кварцевую лампу. Прямо из школы подростков 16-17 лет забрали в больницу, сообщает Liter.kz.
При поступлении четверо детей были осмотрены профильными специалистами, проводился полный медицинский осмотр. Трое детей 2004 годов рождения, один ребенок 2005 года рождения - у всех у них электроофтальмия (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести", - проинформировали в управлении здравоохранения Нур-Султана.
После осмотра школьников отпустили домой, где они продолжат лечение.
В свою очередь, в пресс-службе школы заявили, что они начали служебное расследование.
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