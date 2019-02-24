Караганда. 5 февраля. Kazakhstan Today - Четыре автомобиля столкнулись на объездной дороге в Караганде из-за непогоды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 5 февраля на объездной дороге в сторону Майкудука из-за плохих погодных условий столкнулись автомашины Chevrolet, Toyota Camry, "Лада-Ларгус" и Audi.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомашины Chevrolet, двигаясь по улице Газетной в сторону кольца 7-й магистрали, из-за плохих погодных условий не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry. После Chevrolet по инерции столкнулся еще двумя автомашинами", - рассказали в полиции.

В пресс-службе также уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя Chevrolet составлен административный протокол по статье 610, часть 1, КоАП РК.

Департамент полиции призывает водителей быть аккуратнее и внимательнее на дорогах в виду плохих погодных условий. Из-за плохой видимости можно не заметить идущую навстречу машину и попасть в аварию. Также рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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