Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Атырауской области

Атырау. 6 марта. Kazakhstan Today - В Атырауской области 4 человека насмерть отравились угарным газом, передает Kazakhstan Today.

В пожарную часть №11 поступило сообщение из районного отдела полиции о том, что 5 марта, вечером, в селе Актогай Махамбетского района в одном из домов обнаружены 4 тела, сообщает " Ак Жайык ".

На место прибыли сотрудники отдела ЧС Махамбетского района. Как сообщает ДЧС Атырауской области, там найдены тела мужчин 1974 и 1991 годов рождения, женщины 1977 года рождения и девочки 2016 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники районного отдела ЧС и полиция. Установлена предварительная причина - отравление угарным газом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства