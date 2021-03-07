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Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Атырауской области

06.03.2021 12718
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Атырауской области
Атырау. 6 марта. Kazakhstan Today - В Атырауской области 4 человека насмерть отравились угарным газом, передает Kazakhstan Today.
 
В пожарную часть №11 поступило сообщение из районного отдела полиции о том, что 5 марта, вечером, в селе Актогай Махамбетского района в одном из домов обнаружены 4 тела, сообщает "Ак Жайык". 
 
На место прибыли сотрудники отдела ЧС Махамбетского района. Как сообщает ДЧС Атырауской области, там найдены тела мужчин 1974 и 1991 годов рождения, женщины 1977 года рождения и девочки 2016 года рождения.
 
На месте происшествия работают сотрудники районного отдела ЧС и полиция. Установлена предварительная причина - отравление угарным газом.
 

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