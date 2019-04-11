Четыре человека пострадали из-за порыва тепломагистрали в Алматы (ВИДЕО)

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Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Четыре человека пострадали из-за порыва тепломагистрали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", порыв произошел сегодня в 04.14 на участке, проходящем по улице Пушкина, южнее улице Толе би. Причиной этого стала изношенность трубопровода диаметром 500 миллиметров, который эксплуатировался с 1993 года.

В результате выброса теплоносителя пострадали четыре человека, они госпитализированы. Кроме этого, повреждены семь квартир многоэтажного дома и восемь припаркованных рядом автомобилей.

После определения ущерба всем пострадавшим и владельцам поврежденного имущества будет выплачена компенсация за счет предприятия в установленном законом порядке", - отметили в компании.

Восстановительные работы планируется завершить сегодня к 16.00.





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