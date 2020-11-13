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Четыре человека пострадали при обрушении здания в Балхаше

12.11.2020 4267
Четыре человека пострадали при обрушении здания в Балхаше
Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в городе Балхаше Карагандинской области обрушилась стена недействующего здания по улице Ленина. В результате пострадали 4 человека, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы МСС Казахстана, площадь разрушения составила 360 квадратных метров. 
 

В результате обрушения от обломков кирпичей получили различные травмы четыре человека, находившихся в соседнем здании автомастерской", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

 
Он уточнил, что все пострадавшие являются работниками автомастерской. После осмотра врачами они отпущены домой.
 
Кроме того, в результате обрушения повреждены крыша, стена и оконные проемы действующего цеха автомастерской, оборудование и три легковых автомобиля. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 

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