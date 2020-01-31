Семей. 30 января. Kazakhstan Today - В Семее четырехлетний ребенок получил ожоги во время игры со сматрфоном, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы управления по ЧС Семея, 29 января дежурный скорой медицинской помощи сообщил о том, что к ним поступил ребенок 2016 года рождения с ожогами.

Как установили спасатели, инцидент произошел по улице Дулатова.

Ребенок играл с телефоном, который стоял на зарядке, и его ударило током. В результате малыш получил ожоги правой кисти. После осмотра врачей был отпущен домой", - рассказали в УЧС.

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