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В Семее четырехлетний ребенок получил ожоги во время игры со сматрфоном

30.01.2020, 18:56 6859
Семей. 30 января. Kazakhstan Today - В Семее четырехлетний ребенок получил ожоги во время игры со сматрфоном, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы управления по ЧС Семея, 29 января дежурный скорой медицинской помощи сообщил о том, что к ним поступил ребенок 2016 года рождения с ожогами.
 
Как установили спасатели, инцидент произошел по улице Дулатова. 
 

Ребенок играл с телефоном, который стоял на зарядке, и его ударило током. В результате малыш получил ожоги правой кисти. После осмотра врачей был отпущен домой", - рассказали в УЧС.

 
Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали, чем опасны смартфоны и планшеты для детей.
 

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