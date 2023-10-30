ЧП на шахте имени Костенко: медики рассказали о состоянии пострадавших

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Астаны в воскресенье в десять вечера произошло аварийное отключение электричества из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.





Произошло аварийное отключение оборудования 110кВ АТЭЦ-2 АО "Астана энергия". Подстанции, запитаные от АТЭЦ-2, находятся на ограничении электроснабжения. Проводятся работы по переключению", - сообщили в пресс-службе Астана-РЭК.





По факту отключения линии электропередачи 110кВ Астана ТЭЦ-2 - ЦГПП цепь левая, правая (ВЛ на балансе АО "Астана РЭК"): на ТЭЦ 2 Астаны отключились 1 и 2 системы шин 110кВ. ТЭЦ-2 снизила генерацию с 530МВт до 120МВт. Предварительный объем ограничений 200МВт ТОО "Астанаэнергосбыт" (Алматинский, Есильский, Байконырский районы г. Астана), прокомментировали в Минэнерго.





Как сообщили в ДП Астаны, в связи с отключением электроэнергии регулировка дорожного движения на улицах города осуществляется сотрудниками полиции вручную. На некоторых перекрестках выставлены генераторы.





Авария повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения на главной подстанции НФС, где три ввода остались без электроэнергии. "В настоящее время коммунальные службы работают над устранением аварии", - сообщили в ГКП "Астана Су Арнасы".





Позже в мессенджерах появилось фейковое фото взрыва якобы произошедшего на ТЭЦ в Астане. В министерстве энергетики опровергли распространенную в чатах информацию, подчеркнув, что фото взрыва не имеет отношения к отключению электроэнергии в столице.





Аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям Астаны в связи с аварийным отключением электроэнергии.





В ряде микрорайонов из-за аварии на сетях нет электричества. Все аварийные и коммунальные службы работают над устранением аварии. В шахматном порядке уже идет переподключение к электричеству: частично Юго-Восток, аллея Мынжылдык, ряд жилых массивов и др. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству", - заверил аким жителей Астаны.









Дополнено. 08.07, 30.10.2023.





Ночью столичный акимат сообщил , что работа всех электроподстанций восстановлена.





В столице полностью восстановили подачу электроэнергии. По данным на 01.00 30 октября все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - говорится в сообщении.





Бригады АО "Астана-РЭК" восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами.







