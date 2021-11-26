ЧП на шахте в Кузбассе: известно об 11 погибших

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области
КУЗБАСС. 25 НОЯБРЯ - В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, еще 36 горняков разыскивают, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ТАСС, взрыв произошёл сегодня утром в штреке. По словам горняков, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Источник в экстренных службах сообщил, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, взрыва не последовало, повреждений нет.
Погибли 11 человек. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек. Эвакуированы 239 человек. Также установлено местонахождение оставшихся горняков, их спасение осложняется сильным задымлением".
Между тем Mash сообщает, что последняя проверка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проводилась вчера. Нарушений не выявили.