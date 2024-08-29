28.08.2024, 10:20 25161
Десятилетняя девочка сгорела в автомобиле в Актюбинской области
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Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Дон Хромтауского района произошло возгорание автомашины ВАЗ, в которой находилась 10-летняя девочка.
27 августа в поселке Дон Хромтауского района произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения из соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.
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27.08.2024, 19:41 43556
Тракториста наказали за поджог степи в Абайской области
Площадь пожара составила 3 гектара
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Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 27 августа, на пульт "101" от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, что в Бескарагайском районе Абайской области загорелась сухая трава и скошенное сено на площади 3 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, выявить причину пожара и найти виновного.
Виновный - водитель, использовавший автотракторную технику в степи без искрогасителя, привлечен к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о подаче искового заявления по возмещению затрат на тушение пожара.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, только в период с 18.00 15 августа до 13.00 16 августа на территории государственного лесного фонда РГУ "ГЛПР "Семей орманы" было ликвидировано 18 лесных возгораний.
27.08.2024, 11:02 56431
В Атырау трое подростков утонули в реке
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Атырау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 26 августа 2024 года в 17.25 поступил вызов о том, что в селе Береке города Атырау в реке Жайык утонули трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Трое мальчиков 2008 года рождения утонули в необорудованном для купания месте при неизвестных обстоятельствах", - проинформировали в ДЧС.
Водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области в 18.25 обнаружили тела двоих подростков. Сегодня утром спасатели обнаружили тело еще одного подростка.
27.08.2024, 08:27 61061
Крупный пожар произошел в одном из кафе в Ауэзовском районе Алматы
В 05.36 пожарные расчеты по повышенному рангу были направлены на тушение пожара в одном из кафе в микрорайоне Тастак-1
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошло возгорание кровли отдельно стоящего кафе "Маида" на улице Фурката в Ауэзовском районе Алматы. Об этом сообщили в городском ДЧС.
По данным ведомства, произошел переход огня на кровлю рядом стоящего частного жилого дома.
Пожар локализован в 07.00, ликвидирован в 07.12 на общей площади 500 квадратных метров. Огонь угрожал перейти на соседние дома, но их удалось отстоять от уничтожения. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 44 человека личного состава ДЧС и 14 единиц техники.
26.08.2024, 20:57 79421
В Рудном в траншее 7-летнего ребенка засыпало грунтом
Фото: iagorod.kz
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Рудный. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в понедельник, 26 августа, в траншее, где прокладывают трубы холодного водоснабжения, произошел обвал грунта. Пострадал ребенок 2017 года рождения - его засыпало землей, сообщает ИА "Город".
Тело извлекли без признаков жизни. По имеющейся информации, ребенок один играл в траншее глубиной три метра. Ограждений по периметру траншеи не было.
Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Ход расследования взят на особый контроль руководства ДП региона. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
26.08.2024, 15:31 89896
Молния повредила самолет авиакомпании Scat
Изменилось расписание 14 рейсов
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Scat предупредила об изменении расписания 14 рейсов из-за повреждения самолета молнией.
Изменилось расписание четырнадцати рейсов авиакомпании Scat, запланированных на эту неделю.
Как пояснили в пресс-службе компании, в минувшие выходные одно из воздушных судов было повреждено в результате попадания в него молнии.
Самолет выведен из расписания. Инженерная служба компании проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - отметили в компании.
Пассажиров просят проверять SMS-оповещения и отслеживать статус рейса в приложении или на сайте компании.
26.08.2024, 14:08 93481
Несколько детей травмировали пальцы на эскалаторе в столичном ТРЦ
Ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 тыс. случаев детского травматизма
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане трем детям травмировало пальцы на эскалаторе в одном из торгово-развлекательных центров, сообщил на брифинге в СЦК заведующий отделением ортопедии многопрофильной городской детской больницы Агабек Чикинаев.
Как рассказал Чикинаев, в течение двух дней в одном из ТРЦ Астаны три ребенка получили одинаковые травмы.
На эскалаторе им зажало пальцы. Все эти дети определенного возраста - двух-трех лет. Размеры пальцев стоп у них очень маленькие, и когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что отломан "зуб" эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы", - пояснил ортопед.
В целом, по данным Минздрава РК, ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 тыс. случаев детского травматизма.
Из них в 1,2 % случаев дети становятся инвалидами на всю жизнь. 70% случаев происходят в домашних условиях, 20% детей умирает в результате травм, не совместимых с жизнью", - сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.
25.08.2024, 13:12 131686
На металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих
Фото: primeminister.kz
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Темиртау. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау погибли двое рабочих подрядной организации, сообщили в пресс-службе компании.
Примерно в 9.20 при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания (БХУ) в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах два работника подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" упали с высоты", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что полученные рабочими травмы оказались несовместимыми с жизнью. Оба сотрудника скончались.
В рамках трудового законодательства РК управлением инспекции труда создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины", - уточнили в управлении инспекции труда.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
По результатам работы правительственной комиссии была установлена 100-процентная вина работодателя в произошедшей трагедии. Установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ. Глава МЧС назвал имена обвиняемых, в том числе - генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и другие.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". 8 декабря правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
В августе этого года погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.
25.08.2024, 12:13 115716
Жестокое избиение инвалида в Петропавловске: подсудимым вынесен приговор
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении 41-летнего мужчины с инвалидностью.
Как сообщает региональное издание 7152.kz, трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего инвалида о компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. В частности, в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?