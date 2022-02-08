Десятки домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе в Караганде

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ФЕВРАЛЯ - В Северо-Казахстанской области 14-летний житель Петропавловска госпитализирован в детскую областную больницу с огнестрельным ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе предварительного следствия установлено, что подростка ранил его 18-летний родственник в результате неосторожного обращения с оружием. Они вместе отправились в лесопосадки вблизи села Пресновка Кызылжарского района, чтобы поохотиться на животных. Гладкоствольное ружье изъято на месте происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). По факту незаконного хранения оружия также будут приняты меры административной ответственности.

Всех владельцев оружия призываем к строгому соблюдению правил хранения. Данный факт - очередное свидетельство того, что безответственное отношение взрослых к оружию может привести к серьезным последствиям. Напоминаю, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в случае, если не содержится состав иного правонарушения", - прокомментировал начальник ДП СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов.