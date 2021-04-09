Десятки домов затопило в селе Коянды близ Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Близ Нур-Султана от подтопления пострадало село Коянды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая вода пришла в дома сельчан глубокой ночью. Людей пришлось эвакуировать спасателям. Они даже не успели спасти мебель и бытовую технику. В такой же ситуации могут оказаться еще 200 населенных пунктов по всей республике, сообщает телеканал " Астана ".

Где-то в половине первого ночи дома начался треск. Мы сидели на кухне, потом я туда прошлась немножко, а там уже весь ламинат поднимается, под ламинатом вода плюс плещется. И где-то за 15 минут затопило дом", - говорит местная жительница Динара Зайнулдинова.

Под воду ушли еще несколько домов поселка Коянды. Из затопленных жилищ некоторых людей пришлось эвакуировать спасателям. Другие сельчане в страхе ждут нового подтопления.

В ожидании паводков и жители Восточного Казахстана. По прогнозам специалистов, здесь под угрозой затопления 400 домов, в которых живет полторы тысячи человек. В случае ЧП людей готовы принять эвакуационные пункты. Большая вода угрожает также Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областям. При этом большого бедствия чиновники не ожидают.

По данным "Казгидромета", в текущем году масштабных паводков и подтоплений природного характера, как было в 2015, 2017 годах, не ожидается. На случай резких изменений погодных условий, а именно резкого повышения температурного фона и выпадения сильных осадков, возможны локальные подтопления", - сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов.

Дальнейшая ситуация, говорят специалисты, зависит от погоды. Особенно в горной местности. Там угроза затопления сохраняется весь период таяния снега.

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