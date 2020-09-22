Девятилетняя девочка ушла из дома в Туркестанской области из-за ссоры с родителями

Туркестан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Тюлькубасского района нашли и вернули домой 9-летнюю школьницу, которая после ссоры с родителями ушла в неизвестном направлении, передает Kazakhstan Today.

После безуспешных самостоятельных поисков мама девочки обратилась в полицию. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь, ученица 4 класса, 18 сентября, примерно в 10.00, вышла из дома и не вернулась.

На розыск 9-летней школьницы ориентировали весь личный состав Тюлькубасского РОП: оперативников, участковых, инспекторов ювенальной и патрульной полиции. Ориентировку на пропавшего ребенка с ее фото и приметами направили во все пункты и подразделения полиции, в том числе в соседние районы области. Стражи порядка провели подворный обход близлежащих территорий, опросили прохожих и очевидцев, проверили возможные места появления ребенка и осуществили другие необходимые мероприятия. В результате около 18.00 девочку обнаружили возле одного из соседних поселков.

Стражи порядка вернули найденную школьницу домой и передали ее родителям живой и здоровой. Как выяснилось, девочка ушла из дома на почве семейно-бытовой ссоры. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются", - прокомментировали в полиции.

Полицейские Туркестанской области призывают родителей быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра и своего внимания. В случае пропажи ребенка следует незамедлительно обращаться в полицию, не теряя времени на самостоятельные поиски.

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