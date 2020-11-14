ДПТ в Туркестанской области: погибли трое родственников водителя

Туркестан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Грудной ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Polisia.kz , авария произошла 12 ноября, примерно в 9 часов утра, на 725-м километре автодороги Алматы - Ташкент - Термез.

Водитель автомашины Daewoo Nexia, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлический столб и опрокинулся в кювет. В результате ДТП на месте погибли трое родственников водителя, в том числе и ребенок. Сам водитель и еще один пассажир доставлены с различными травмами в больницу", - прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

Досудебное расследование проводят дознаватели ДП Туркестанской области. Назначены экспертизы. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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