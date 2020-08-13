Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Два человека погибли при пожаре в частном доме в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре в Турксибском районе, в доме по улице Волочаевская, поступило на пульт 101 накануне в 23.29 от соседей. К прибытию первых пожарных расчетов в одноэтажном частном доме открытым пламенем горели две комнаты с переходом на кровлю. Очевидец сообщил, о том, что в доме могут находиться люди без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ходе разведки и тушения пожара были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин, их личности устанавливаются.

В данном доме никто не проживал, дом был полностью отключен от коммуникаций (без электричества и газоснабжения). Хозяйка дома проживает в данный момент в Алматинской области", - уточнили в ДЧС.

По предварительной информации, двое мужчин систематически проникали в дом через окно.

Пожар был локализован за 4 минуты с момента прибытия и ликвидирован еще через 21 минуту, в 00.02. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

На место происшествия выезжали: ДЧС - 21 сотрудник и 6 единиц техники, департамент полиции - 15 сотрудников и 4 единицы техники. Центр медицины - 3 сотрудника и 1 единица техники.

В Турксибском районе в ходе обходов совместно с местной полицейской службой взято на учет более 700 лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с которыми адресно проводится разъяснительная работа с представителями ДЧС, полиции и акимата. ДЧС призывает проявлять бдительность в местах систематического скопления лиц без определенного места жительства, в случае возникновения ЧС незамедлительно сообщать по номерам 112, 101, 102", - заключили в пресс-службе.

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