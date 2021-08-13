Два человека погибли в аварии в Жамбылской области

ТАРАЗ. 12 АВГУСТА - Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области, на месте происшествия погибла два человека, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

12 августа, в 01.10, возле автозаправочной станции "КазМунайГаза", расположенной но улице Акжол в селе Гродеково Жамбылского района произошло ДТП с участием автомашин Mercedes-Benz и BMW. В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz", - сообщается на официальном информационном ресурсе МВД РК.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обстоятельства происшествия выясняются, назначены соответствующие судебные экспертизы.





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