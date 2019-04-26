Два человека погибли в дорожной аварии в Туркестанской области

Туркестан. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области проводится досудебное расследование по факту ДТП, в котором погибли водитель и пассажир иномарки, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла 24 апреля в 14.00 в городе Шардаре Туркестанской области.

Установлено, что житель Шардары, управляя автомашиной "Ауди-100", совершил наезд на препятствие - арку, расположенную по улице Толе би. В результате ДТП водитель автомашины и его пассажир, житель Жетысая, от полученных травм скончались в реанимации районной больницы", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП. Автомашина водворена на штрафстоянку.

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