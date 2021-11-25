Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Алматы

23 ноября, в 00.10, в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение о том, что на 967-и километре автодороги Екатеринбург - Алматы возле станции Перекатное произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомашины марки Hyundai Sоlaris, двигаясь в направлении города Костаная, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi В-4, под управлением 59-летнего жителя Атбасара", - сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель и пассажир автомашины Hyundai, оба жители Нур-Султана. Водитель и два пассажира Audi доставлены с различными травмами в приемный покой центральной районной больницы. По факту ДТП проводится расследование.