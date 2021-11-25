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Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Алматы

24.11.2021, 16:33 150418
Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Алматы
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - На автодороге Екатеринбург - Алматы произошло ДТП. Есть погибшие и пострадавшие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

23 ноября, в 00.10, в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение о том, что на 967-и километре автодороги Екатеринбург - Алматы возле станции Перекатное произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомашины марки Hyundai Sоlaris, двигаясь в направлении города Костаная, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi В-4, под управлением 59-летнего жителя Атбасара", - сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области. 

 
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель и пассажир автомашины Hyundai, оба жители Нур-Султана. Водитель и два пассажира Audi доставлены с различными травмами в приемный покой центральной районной больницы. По факту ДТП проводится расследование. 
 

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новости по теме

Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ

25.11.2021, 18:10 13123
Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ
Фото: Фот: Liter.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - На участке автодороги, ведущей в Россию, отграничено движение транспорта. Причиной стала непогода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года, в 16.30, в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, километры 15-й - 105-й, участок поселок Белоусовка - город Риддер", - сообщает в Инстаграме Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистов рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
 
 

Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек

25.11.2021, 17:12 19711
Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы горит склад, пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вызов поступил в 16.35. Сообщалось, что в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кокмайса, 26 горит склад. По прибытии первых пожарных расчетов через 3 минуты, происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения", - сообщили в ДЧС Алматы. 

 
На месте создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка. В тушении огня задействовано более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось локализовать меньше чем за час. 


ДЧС Алматы
ДЧС Алматы
ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы произошел пожар в торговом доме.   

 

ЧП на шахте в Кузбассе: известно об 11 погибших

25.11.2021, 16:08 24247
ЧП на шахте в Кузбассе: известно об 11 погибших
Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области
КУЗБАСС. 25 НОЯБРЯ - В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, еще 36 горняков разыскивают, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ТАСС, взрыв произошёл сегодня утром в штреке. По словам горняков, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Источник в экстренных службах сообщил, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, взрыва не последовало, повреждений нет.
 

Погибли 11 человек. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек. Эвакуированы 239 человек. Также установлено местонахождение оставшихся горняков, их спасение осложняется сильным задымлением". 

 
Между тем Mash сообщает, что последняя проверка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проводилась вчера. Нарушений не выявили. 

 

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