Два человека погибли в дорожной аварии в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 30 ИЮНЯ - В Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 легковых автомашин. Есть жертвы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа из ДП Туркестанской области, проводится досудебное расследование, сообщает пресс-служба дорожной полиции Туркестанской области.

На трассе Кентау - Туркестан столкнулись автомашины марки " Lexus", " Volkswagen", " Daewoo" и ВАЗ. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир "Daewoo". Еще двух пассажиров указанной автомашины с травмами доставили в больницу Кентау. На месте аварии работают дознаватели и криминалисты. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП".

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