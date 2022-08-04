Два казахстанца погибли в ДТП по дороге на Иссык-Куль

БИШКЕК. 3 АВГУСТА - Дорожная авария, в которой погибли два гражданина Казахстана произошла 2 августа, днем, между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР, у погибших были родственники в Кара-Балте и они вместе на трех машинах поехали отдыхать на Иссык-Куль, сообщает Sputnik-Кыргызстан

На обратном пути у автомобиля Opel, который ехал посередине, лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, и машина, по словам очевидцев, перевернулась, вылетев за обочину. В ней было семь человек.

Два человека погибли на месте, двоих доставили в больницу.



